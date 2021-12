Z ostatniej strony

Prezydent Duda prezentuje stan swojego umysłu w „ekskluzywnym wywiadzie” na łamach „Sieci”: „My nikogo nie zapraszaliśmy do nas po to, by potem wpychać na granicę sąsiada. Opowieść o biednych uchodźcach też jest oczywiście uogólnieniem i manipulacją. Komendantka oddziału Straży Granicznej, z którą rozmawiałem, relacjonowała mi swoje rozmowy z migrantami. To często dosyć zamożni ludzie, w markowych ubraniach, ze złotą biżuterią, którzy w smartfonach pokazywali jej zdjęcia ze swoich posiadłości w krajach ojczystych.