Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

• Ucieczka z katechezy, czyli coraz więcej najmłodszych Polaków odchodzi od Kościoła i religii, co potwierdzają także najnowsze badania, widać to też po masowej rezygnacji uczniów z nauki religii w szkołach – zjawisko to opisuje Joanna Podgórska.

• Polska lista płac 2021 – raport „Polityki” o tym, kto zarabia dużo, kto średnio, a kto mało, w jakich branżach pensje rosną, w jakich stoją, kto domaga się podwyżek, jak reagują pracodawcy – o tym wszystkim pisze Joanna Solska.

• O scenariuszach dla opozycji, czy i jakie powstaną koalicje wyborcze, kto z kim nie chce i dlaczego oraz jaką rolę w tym „jednoczeniu” może odegrać Donald Tusk – analizuje Łukasz Pawłowski.

• Czy to już koniec pisowskiego „państwa dobrobytu”, czy wyczerpuje się model bezpośrednich wypłat z budżetu, na czym PiS zbudował swoją polityczną pozycję, czy socjalni wyborcy, beneficjenci 500 plus, odwrócą się od władzy – zastanawia się w artykule „Lepiej już było” Rafał Kalukin.