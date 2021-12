Wspólna oferta „Polityki” i WP Pilot

„Polityka” – największy tygodnik w Polsce – ma dla swoich czytelników nową, wyjątkową propozycję: wspólny pakiet subskrypcyjny przygotowany z WP Pilot, najpopularniejszą w kraju platformą do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online.

Od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 na kupujących trzymiesięczną cyfrową prenumeratę w „Polityki” czeka prezent: dostęp na 90 dni do ponad 50 kanałów telewizyjnych oferowanych na WP Pilot. Cena trzymiesięcznego pakietu prenumerata Standard „Polityki” + Starter Plus to 79 zł. W tym samym czasie internauci, którzy kupią pakiet Starter PLUS na platformie WP Pilot, otrzymają w prezencie dostęp na trzy miesiące do pakietu Standard „Polityki” i będą mieli możliwość czytania wszystkich naszych artykułów (tygodnik, serwis Polityka.pl, aplikacja) także w wersji audio. Będą też mogli korzystać w ramach tego pakietu z Fiszek „Polityki”.

Wspólna oferta najbardziej opiniotwórczego tygodnika i najpopularniejszej platformy telewizji internetowej to innowacyjne przedsięwzięcie na polskim rynku mediów cyfrowych. Czytelnik i widz dostaje w jednym miejscu najbardziej wartościowe materiały dziennikarskie (reportaże, komentarze, analizy, wywiady czy recenzje) oraz kilkadziesiąt różnorodnych kanałów TV. A wszystko to bez reklam.

– Dzięki współpracy z WP Pilot zyskujemy okazję zaprezentowania naszych wyjątkowych treści nowym odbiorcom, i to takim, którzy są skłonni subskrybować usługi cyfrowe. Z kolei naszym czytelnikom możemy przy zakupie subskrypcji „Polityki” zaproponować dodatkową korzyść: wygodny dostęp do kilkudziesięciu kanałów TV oferowanych przez WP Pilot – podkreśla Joanna Chmielecka, dyrektor pionu cyfrowego „Polityki”. – Dzięki tej współpracy całkiem nowi użytkownicy będą mogli się przekonać, że „Polityka” to codziennie aktualizowane, rzetelne medium cyfrowe. Natomiast nasi abonenci będą mieli dostęp do telewizyjnej oferty filmowej czy transmisji skoków narciarskich, nawet jeśli już nie mają telewizora. Równie dobrze sprawdzi się ekran komputera, tabletu czy smartfona – dodaje Joanna Chmielecka.

– Oferta, jaką przygotowaliśmy razem z WP Pilot, to element naszej szerszej strategii subskrypcyjnej: rozbudowywania partnerstw z innymi podmiotami po to, żeby docierać do coraz szerszej grupy potencjalnych odbiorców treści „Polityki” – dodaje Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego „Polityki” i szef serwisu Polityka.pl.

– Treści „Polityki” oraz dostęp do materiałów płatnych tego serwisu są naturalnym źródłem przedłużenia obecności w internecie i uzupełnienia informacji, które obejrzeliśmy na kanale informacyjnym czy dokumentalnym – tłumaczy Marcin Malicki, prezes WP Pilot.

„Polityka” to największy tygodnik w Polsce. W trzecim kwartale 2021 r. – według danych Polskich Badań Czytelnictwa – sprzedawała średnio 95,3 tys. egzemplarzy miesięcznie. Co ważne, w swoim segmencie „Polityka” nie ma sobie równych pod względem sprzedaży tzw. cyfrowych form rozpowszechniania – we wrześniu mieliśmy 21 390 cyfrowych płacących prenumeratorów, zdecydowanie wyprzedzając konkurencję.