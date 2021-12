PiS rządu dusz sędziów nie zdobył. Przegrał i się nie cofa

Będzie, jak było, czyli polityczny wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek właśnie ogłosiła konkurs na kandydatów. Według dotychczasowych zasad.

Wystarczy zatem zebrać 25 podpisów sędziów lub 200 podpisów obywateli. Kandydatów spośród nich wskaże zdominowana przez PiS sejmowa komisja sprawiedliwości, a wybierze Sejm.

PiS rządu dusz sędziów nie zdobył

PiS nie zdecydował się na przywrócenie wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa sędziom. Mimo że zalecała to Komisja Wenecka. Mimo że polska neo-KRS została usunięta z Europejskiej Sieci Krajowych Rad Sądownictwa – ze względu na to, że tryb jej wyboru i dotychczasowe działanie wskazywały na brak niezależności od władzy politycznej. Mimo że w październiku TSUE orzekł, że orzeczenia sędziów, którzy zostali powołani po przeprowadzeniu konkursu przed obecną Krajową Radą Sądownictwa, mogą być uznawane za niebyłe. A miesiąc później Trybunał Praw Człowieka orzekł, że upolityczniony wybór sędziów do neo-KRS sprawia, że nie można jej uznać za organ niezależny, a powołanych z jej udziałem sędziów za dających gwarancję bezstronności.

Gdyby PiS zmienił tryb wyboru sędziów do KRS, mogłoby to dać Polsce szanse na zaakceptowanie jeszcze w tym roku postpandemicznego Krajowego Planu Odbudowy i uzyskanie przed końcem roku bezzwrotnych 4,7 mld euro z europejskich funduszy. Ale nie: PiS woli, żebyśmy nie mieli tych pieniędzy, niż ryzykować utratę wyłączności na nominacje sędziowskie.

Najwyraźniej też partia Kaczyńskiego nie wierzy, że przez sześć lat rządów przekonała do siebie większość sędziów – bo wtedy mogłaby to ryzyko podjąć i zwrócić środowisku sędziowskiemu prawo wyboru własnych przedstawicieli do KRS. To, że PiS nie zdobył rządu dusz sędziów, to kolejna porażka „reform” wymiaru sprawiedliwości. Pierwsza to wywołanie zapaści, w wyniku której na wyrok czeka się o wiele dłużej niż w poprzednich latach.

„Ta Rada w tym kształcie nie ma prawa istnieć”

Jak się także okazało, warto podpisywać się na listach poparcia kandydatów do neo-KRS. Wielu sędziów, którzy takie poparcie złożyli, potem w konkursach przed neo-KRS awansowało, niektórzy dostali też płatne funkcje w sądach albo benefity dostali ich bliscy. Jak donosił portal OKO.press, w lutym zeszłego roku 60 sędziów popierających listy dostało od nowej Krajowej Rady Sądownictwa awanse w sądach, a 111 podpisanych (z wdzięczności?) już te awanse i stanowiska miało. Dlatego PiS zazdrośnie strzegł list poparcia do neo-KRS i ujawnił je – częściowo – dopiero w wyniku działań sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna, który zażądał ich w ramach prowadzonego postępowania. Zapłacił za to uchyleniem immunitetu – nie orzeka już 673 dni, mimo prawomocnych orzeczeń sądu przywracających go do pracy.

Sama misja w neo-KRS też się opłaca, bo można osobiście ubiegać się o awans. Tak zrobili Joanna Kołodziej-Michałowicz, Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz, Zbigniew Łupina, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka i Rafał Puchalski. Teraz zanosi się na to, że kolejna neo-KRS godnie podejmie dzieło poprzedniczki. Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że niektórzy z zasiadających w niej dotychczas sędziów zamierzają kandydować na drugą kadencję. M.in. Maciej Nawacki – prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, który mimo orzeczeń sądów nie dopuszcza sędziego Juszczyszyna do pracy. To sędzia Juszczyszyn doprowadził m.in. do ujawnienia, że Maciej Nawacki nie miał wymaganych 25 podpisów pod swoją kandydaturą, bo jeden z sędziów podpis wycofał, a drugi podpis pochodził od samego Nawackiego – poparł samego siebie i był z tego dumny.

Stowarzyszenie Sędziów Iustitia ogłosiło bojkot nowych wyborów: „Nie wystartujemy w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa tak długo, jak długo będzie wybierana przez polityków. Nie jest naszym celem znaleźć się w Radzie, która zabija państwo prawa. Ta Rada w tym kształcie nie ma prawa istnieć, przez nią płacimy milion euro kary dziennie” – oświadczył prezes Iustiti prof. Krystian Markiewicz.

To oczywiście partii Kaczyńskiego nie zmartwi. Przy pełnej frekwencji na głosowaniu w Sejmie trzeba zebrać 231 głosów – i tyle mają akurat łącznie z Kukiz ′15. A więc w neo-KRS bez zmian.

