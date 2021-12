Prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny, o tym, jak Polacy organizują sobie szczęście.

JACEK ŻAKOWSKI: – Zaraź nas optymizmem.

JANUSZ CZAPIŃSKI: – W sprawie?

Całej tej katastrofy.

Wystarczy realizm.

Jak nie PiS, to covid. Jak nie zwłoki uchodźców po lasach, to IV Rzesza. Jak nie maltretowanie kobiet, to dewastowanie szkoły. Jak nie faszyści, to antyszczepionkowcy…

Realista wita pesymistę. Uchodźcy Polaków niepokoją. Covid nie za bardzo.

Nie boisz się respiratora?