PKO PiS. Kto rządzi największym polskim bankiem?

Kto tak naprawdę kieruje dziś największym bankiem w Polsce? I jakie ma z tego korzyści polityczne oraz osobiste?

W ostatnim tygodniu stycznia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała zgodę na to, by Iwona Duda została prezeską PKO BP. – Największym bankiem w kraju formalnie zarządza osoba, co do której jeszcze niedawno były poważne wątpliwości, czy może pokierować o wiele mniejszym Alior Bankiem – opowiada nasz informator związany z nadzorem finansowym. – Głównie ze względu na nią KNF złagodziła kryteria dla osób starających się o najwyższe stanowiska. To zastanawiające, dlaczego najważniejszym osobom w obozie władzy tak bardzo zależało na tym, aby to Iwona Duda kierowała największym bankiem w Polsce i w tej części Europy.