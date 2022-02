Z życia sfer

Wiadomo że w obecnej sytuacji żaden poważny poseł PiS nie wystąpi na konferencji prasowej po to, żeby przedstawiać fakty, bo tylko by się ośmieszył i skompromitował w oczach kolegów.

Posłów PiS zbulwersował zamach na zagwarantowaną w konstytucji wolność słowa, jakim było przerwanie przez telewizję TVN24 ich konferencji prasowej poświęconej wysokim cenom energii, za które winę ponosi UE. Na skutek tego bezprecedensowego zamachu widzowie byli zmuszeni oglądać tę konferencję we wszystkich pozostałych telewizjach. W TVN24, zamiast posłów PiS, mogli jedynie wysłuchać sprostowań dotyczących manipulacji i nieprawd zawartych w ich wypowiedziach. W opinii posłów było to oburzające, dlatego rzeczniczka PiS zapowiedziała złożenie na TVN24 skargi do KRRiT.