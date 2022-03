O co chodzi Putinowi

Pięćdziesiąt lat temu leningradzka ulica nauczyła mnie jednej zasady: „jeśli walki nie da się uniknąć, to zaatakuj pierwszy”. To zdanie, wypowiedziane przez Władimira Putina w październiku 2015 r., znalazłem w wydanej ostatnio także i w Polsce książce brytyjskiego historyka Roberta Service’a „Na Kremlu wiecznie zima”. Ktoś mógłby uznać to, w zestawieniu z rosyjską inwazją na Ukrainie, za potwierdzenie opinii o popadnięciu przez prezydenta Rosji w szaleństwo. Wszak Rosji nikt atakować nie zamierzał, zatem Putin najwyraźniej cierpi na rodzaj manii prześladowczej.