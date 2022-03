Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Wojna w Ukrainie i jej konsekwencje to oczywiście główny temat w najnowszym wydaniu „Polityki”. Czy NATO jest przygotowane na wojnę z Rosją, konwencjonalną i niekonwencjonalną?

Czy Putin może spełnić swoje groźby co do użycia broni atomowej? Czy NATO jest przygotowane na wojnę z Rosją, konwencjonalną i niekonwencjonalną – i obroni Polskę przed atakiem? – pisze o tym Marek Świerczyński; w uzupełnieniu tekst historyczny Andrzeja Krajewskiego o tym, jak broń jądrowa weszła wiele lat temu do katalogu największych lęków ludzkości.

• Poseł Andrzej Rozenek, członek sejmowej komisji obrony narodowej, w rozmowie z Marcinem Piątkiem mówi o stanie polskiej armii, jej niewystarczającym uzbrojeniu i zaniedbaniach w tej dziedzinie ze strony obecnej ekipy rządzącej.

• Michał Fiszer przedstawia sytuację na frontach wojny w Ukrainie po trzech tygodniach walk.

• Katarzyna Kaczorowska opisuje los uchodźców wojennych, którzy przedostali się do Polski: na ile pomagają im obywatele, samorządy, NGS-y, a na ile rząd i państwo – ile zmieni tu przegłosowana ostatnio ustawa o uchodźcach?

• Paweł Reszka opisuje bohaterską obronę Charkowa.

• Toomas Hendrik Ilves, były prezydent Estonii, w rozmowie z Jackiem Żakowskim mówi, że NATO nie może się cofnąć przed Putinem ani o milimetr, a Rosja musi ponieść spektakularną klęskę.

• Jak zmienia się polska polityka pod wpływem wojny w Ukrainie, czy tzw. polityczne pojednanie jest możliwe, czy PiS jest w stanie wycofać się przynajmniej z niektórych decyzji naruszających praworządność, czy to tylko naiwna mrzonka; jak zachowuje się opozycja – analizuje Mariusz Janicki.

• Jak się wygrywa i jak przegrywa w wojnie informacyjnej, która zawsze towarzyszy zbrojnym konfliktom – pisze Edwin Bendyk.