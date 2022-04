Z ostatniej strony

W ukraińskim portalu „Zerkało Niedieli” pisze Siergiej Rachmanin, deputowany do Rady Najwyższej: „Dla większości Ukraińców wszystko, co dzieje się od lodowatego poranka 24 lutego, przekształciło się w jeden długi, ciężki dzień. Kiedy każda nowa doba kalendarzowa to tylko kolejne nacięcie na kolbie karabinu. Kolejna kreska na zakrwawionym, poszczerbionym odłamkami murze. Oddzielającym rozstrzelany pokój od wciąż żywej wojny. Dzisiejszy palący ból od jutrzejszego okupionego cierpieniem zwycięstwa.