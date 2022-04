Każda okazja jest dobra, żeby wesprzeć TVP. Rządzącym udało się do tego wykorzystać nawet zmianę technologii nadawania telewizji naziemnej. Dotąd obowiązywał standard DVB-T (MPEG-4), a teraz stopniowo, od końca marca do końca czerwca, przechodzimy na standard DVB-T2 (H.265/HEVC). Pod tymi skomplikowanymi skrótami kryje się inny sposób emisji sygnału. Stare częstotliwości trafią do sieci komórkowych, a dzięki nowej technologii będzie więcej kanałów, do tego nawet z obrazem lepszej jakości. Kto korzysta z telewizji kablowej, satelitarnej czy internetowej, ten nie musi się niczym martwić, bo zmian nie odczuje.