Z życia sfer

Zakładanie partii opozycyjnych przez żony ważnych polityków PiS to zjawisko nowe i obiecujące. Czy inne żony pójdą śladem Marianny Schreiber?

W sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy PiS podobno dogadał się i z miękiszonami z Komisji Europejskiej, i z twardzielami z Solidarnej Polski. Mimo to Ziobro, który do współpracy z PiS jest gotowy, współpracę z Unią konsekwentnie wyklucza, dopóki są w niej Niemcy, a wyroki bezprawnie wydaje TSUE. Zapewnia, że zmiany wprowadzane przez niego w polskim sądownictwie są ostateczne i idą we właściwym kierunku. Potwierdzają to zresztą dane Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące średniego czasu trwania postępowań sądowych.