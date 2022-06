Do biegu, gotowi…

Do wyborów parlamentarnych jest jeszcze ponad rok, ale kampania wyborcza już ruszyła. „Ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy. Ale to nie jest hasło, to jest objazd kraju – stara, wypróbowana metoda” – wzywał w sobotę Jarosław Kaczyński. Konwencja mobilizacyjna odbyła się z typowym dla PiS rozmachem. Będą dobre obrazki do spotów wyborczych. Tłum działaczy, zwieziony autokarami na koszt partii z całej Polski, nie pomieścił się w wynajętej w podwarszawskich Markach sali.