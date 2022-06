Wyrok za misia

Słynny niedźwiedź Baloo, odebrany interwencyjnie przez inspektorów Vivy! z cyrku Vegas, po sześciu latach doczekał się sprawiedliwości. Jego opiekunowie usłyszeli właśnie wyrok skazujący za znęcanie się nad zwierzętami cyrkowymi. Kateryna S. i Sebastian S. trzymali Baloo przez cztery lata (czyli całe jego życie) w małej klatce na naczepie samochodowej – bez żadnego wybiegu. Z braku ruchu niedźwiedź miał zaniki mięśniowe i zwyrodnienia stawów; do tego powyrywano mu pazury i kły. Krokodyl, który mieszkał z misiem, miał do dyspozycji wyłącznie małą kuwetę – nie był w stanie się w niej wyprostować; do tego na arenie prezentowany był z paszczą oklejoną taśmą.