Dziś konwencja PO w Radomiu. „Uwolnić Polskę od PiS”

W sobotę w Radomiu odbędzie się największa od lat konwencja Platformy Obywatelskiej. „Chcemy, możemy i musimy wygrać tę grę. I czujemy pewnie wszyscy, że jesteśmy na dobrej drodze” – napisał w zaproszeniu szef partii, były premier Donald Tusk.

„Konwencja przyszłości” to ma być największa od wielu lat (od jubileuszu 10-lecia PO w 2011 r. w gdańskiej Ergo Arenie) partyjne spotkanie Platformy. W hali Radomskiego Centrum Sportu ma być 5–6 tys. ludzi. W tym mieszkańcy miasta, dla których przeznaczono część zaproszeń.

Czytaj także: Czy Trzaskowski wszedł w paradę Tuskowi?

Platforma startuje w Radomiu

„Pokażemy, że Polska to nie tylko duże miasta. Będzie element zaskoczenia. Będzie bardzo ciekawie, z energią” – mówiła w Radiu ZET Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkini Sejmu i wiceszefowa PO.

Donald Tusk w zaproszeniu napisał m.in.: „Zaczyna się ostateczna rozgrywka o przyszłość Polski. Rok temu umówiliśmy się na wspólną, ciężka pracę, której celem jest uwolnienie Polski od PiS, a więc od korupcji, od arogancji władzy, od wszechobecnego kłamstwa i nienawistnej propagandy, od drożyzny i od lęku o przyszłość naszą i naszych dzieci”. I dodał: „Chcemy, możemy i musimy wygrać tę grę. I czujemy pewnie wszyscy, że jesteśmy na dobrej drodze. Pokażmy całej Polsce, że zbudowaliśmy realną siłę, że jest nas coraz więcej, że żadna siła tej fali nie zatrzyma”.

Jak dodają politycy największej opozycyjnej partii, konwencja ma pokazać przede wszystkim, jak będzie wyglądać Polska po przejęciu władzy przez PO. W Radomiu „ma się rozpocząć ostatnia prosta do zwycięstwa z PiS” w wyborczym maratonie 2023-2024. W tym mieście Platforma ma prezydenta Radosława Witkowskiego, który pokonał w 2014 r. Andrzeja Kosztowniaka z PiS, a w kolejnych wyborach samorządowych po zaciętej rywalizacji wygrał w drugiej turze z innym kandydatem partii Kaczyńskiego Wojciechem Skurkiewiczem.

„Chodzi o przywrócenie ludziom wiary, że możemy wygrać i że wygramy z PiS. Jeździmy po Polsce, sama byłam prawie w 30 miejscowościach tylko w czerwcu (...). To jest czas na mobilizację, pokazanie siły, determinacji i energii. Jestem przekonana, że w sobotę to zrobimy” - cytuje Izabelę Leszczynę z zarządu PO TVN 24.

Czytaj też: Miłość na zabój. Czy antyPiS zamieni się w antyPlatformę?

Tusk: Nie będzie Budapesztu w Warszawie

Główne przemówienie w trakcie „Konwencji przyszłości” wygłosi Donald Tusk. Głos ma zabrać także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i kilku innych polityków.

Sam Tusk do sobotniej imprezy nawiązywał też do niedawnej rozmowy z Justyną Dobrosz-Oracz z „Gazety Wyborczej”. „To, co mnie najbardziej uderzyło po powrocie, to niewiara ludzi, że ich wysiłek ma sens. Mówię o politykach i partiach opozycji. Przez tych ładnych kilka lat, od 2015 r. – i to było takie uderzające – opozycja nauczyła się przegrywać. To jest dewastujące, bo jak przyzwyczajasz się do przegranej, to nie wygrasz żadnych wyborów” – mówił lider PO.

„Dlatego w sobotę tysiące ludzi spotka się w Radomiu, ludzi, którzy tworzą i wspierają Koalicję Obywatelską, i myślę, że cała Polska zobaczy, że naprawdę po roku tej pracy powstała siła, która wierzy w swoje zwycięstwo, która wierzy w sens swego działania i która naprawdę jest w stanie pokonać PiS (…). My rozpoczynamy w sobotę naprawdę marsz po zwycięstwo. Zobaczycie, że to nie są słowa rzucane na wiatr i mam nadzieję, że inni pójdą po to zwycięstwo z nami. Jak nie, będziemy musieli to robić sami” – dodał, nawiązując do idei wspólnej opozycyjnej listy w wyborach w 2023 r.

Z kolei jeszcze w kwietniu, w rozmowie z redaktorem naczelnym „Polityki” Jerzym Baczyńskim, Tusk odnosił się do sytuacji na Węgrzech, gdzie zjednoczonej opozycji nie udało się wtedy pokonać ekipy Viktora Orbána. „Cokolwiek powiemy o Orbánie, jest to inteligentny, bystry, charyzmatyczny, na swój sposób nowoczesny polityk. Przewagi Fideszu nad PiS są podobne do przewag Orbána nad Kaczyńskim. To jeden z powodów, dla których nie ma i nie będzie Budapesztu w Warszawie” – stwierdził Tusk.

Czytaj także: Dwaj panowie T.