Z Jarosławem Kaczyńskim po kraju

Jarosław Kaczyński ruszył w tournée po kraju, ma odwiedzić sto okręgów senackich. Pojechaliśmy za nim. Na razie mobilizuje elektorat twardą antyniemiecką retoryką, żartami z korekty płci i z Tuska. Kto wygra ten casting na głównego wroga PiS?

Wyruszyłem w trasę za Kaczyńskim przekonać się, jak prezes PiS „bezpośrednio dociera do społeczeństwa”. Wiem, że wbrew temu, co zarzucają mu polityczni oponenci, potrafi to całkiem nieźle – widziałem go na trasie kampanii w ostatnich wyborach: nie bał się wchodzić w tłum, obściskiwać dzieci, kibicować strażakom podczas zawodów i czarować gospodyń z KGW.

Trwająca trasa nie przypomina jednak w niczym kampanijnych pikników, które u mieszkańców wizytowanych wiosek wzbudzały szczery entuzjazm.