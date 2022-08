To Niemcy są naszym największym wrogiem, nie Putin

Analiza ostatnich wystąpień Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków PiS może prowadzić do zaskakującego na pierwszy rzut oka wniosku, że naszym największym wrogiem nie jest putinowska Rosja, lecz Niemcy – sojusznik z NATO i największy partner handlowy Polski. To Berlin zagraża polskiej suwerenności, to Berlin steruje antypolskimi działaniami Komisji Europejskiej, to Berlin wreszcie chce sobie w Warszawie zainstalować marionetkowy rząd Donalda Tuska. Kaczyński – zresztą po części słusznie – oskarża Niemcy o pobłażliwą politykę wobec Rosji, zbyt małą pomoc militarną dla Ukrainy i chęć dogadania się z Władimirem Putinem nawet kosztem ukraińskich ustępstw.