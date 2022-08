Z życia sfer

Żarty się skończyły i nawet w dziedzinach takich jak historia PiS stawia na fachowców dysponujących silnym ciosem.

W Prawie i Sprawiedliwości panuje opinia, że żarty z tej partii nie są aż tak śmieszne, żeby można je było puszczać w telewizji bez cenzury. Emitowany w Polsacie skecz „Wigilia 2022” kabaretu Neo-Nówka był np. tak marny, że na Nowogrodzkiej nikt się nie śmiał. Potwierdza to pogląd, że wyśmiewanie się z partii rządzącej nie jest rolą kabareciarzy, których telewizje za grubą kasę wynajmują do pajacowania, a nie do opowiadania dowcipów tak słabych, że są nie do przyjęcia nawet przez tych wyborców PiS, którzy nic z nich nie rozumieją.