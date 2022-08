Zatruta Odra. Morawiecki: „Reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej”

Wciąż nie wiemy, co i kto spowodowało katastrofę ekologiczną w ekosystemie Odry, której pierwsze symptomy były widoczne już kilkanaście dni temu. Dopiero późno w piątek 12 sierpnia premier Mateusz Morawiecki przyznał: „reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej”, i odwołał szefów Wód Polskich i GIOŚ.

Po wielu dniach, kiedy obywatele (wędkarze, aktywiści, ekolodzy) ratowali obszar zatrutej Odry, najwyższe władze zaczęły w końcu zaczęły wysyłać jasne sygnały, z jak potężną katastrofą ekologiczną mamy do czynienia. Premier Mateusz Morawiecki 11 sierpnia w mediach społecznościowych uspokajał wprawdzie, że „polskie rzeki to nasz narodowy skarb i przyszłość, dlatego wszystkie państwowe służby działają w tej sprawie z najwyższą intensywnością. Truciciele nie pozostaną bezkarni!”.

Ale w piątek 12 września Morawiecki zdecydował o dymisjach szefa Wód Polskich i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka. Napisał na Facebooku: „Sytuacja związana z zatruciem jednej z największych polskich rzek – Odry, w ciągu kilkunastu godzin stała się najważniejszym tematem publicznej debaty. Całkowicie podzielam Państwa obawy i oburzenie związane z tą sprawą i zrobię wszystko, co tylko możliwe, by jak najszybciej zminimalizować skutki skażenia i jego wpływ na ekosystem (...). Winnych tego skandalu, tego ekologicznego przestępstwa o ogromnej skali - chcemy jak najszybciej znaleźć i ukarać jak najsurowiej! Poleciłem działanie odpowiednim służbom. Sytuacji, z którą mamy do czynienia, w żaden sposób nie można było przewidzieć, ale z pewnością reakcja odpowiednich służb mogła nastąpić szybciej”.

W sobotę rano podczas spotkania w Szczecinie samorządów gmin, których dotknęła katastrofa, szef PO mówił: „Nie wyobrażam sobie, żeby w takiej sytuacji nie obradował permanentnie sztab kryzysowy na czele z najważniejszymi urzędnikami”. I dodawał: „Kryzys trwa 18 dni. Ta zwłoka w podejmowaniu działań przez władze też trwa blisko 18 dni. Nie zastąpimy tutaj rządu, zastanowimy się, co musi zrobić rząd i co możemy zrobić niezależnie od rządu (...). Wydaje się konieczne wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w czterech województwach zlewni Odry. Nie chodzi o sianie paniki, ale o zapewnienie mieszkańców w tym obszarze, że państwo panuje nad sytuacją i jest gotowe do pewnych kroków finansowych”.

.@donaldtusk: Apeluję do pana Prezydenta, Premiera i Prezesa. Kryzys trwa kilkanaście dni. Wróćcie z wakacji natychmiast i zajmijcie się zarządzaniem kryzysowym. Tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Wierzę, że znajdą się w najbliższych godzinach i staną na wys. zadania. pic.twitter.com/CDKp4JQ1Yw — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) August 13, 2022

Mezytylen? Rtęć? Sól?

Do przypadków masowego śnięcia ryb w Odrze dochodziło od dwóch tygodni. – Pierwsze przypadki wędkarze zgłosili 27 lipca – powiedział „Polityce” Robert Suwada, dyrektor biura wrocławskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. – Od razu jako związek zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zbadanie wody z rzeki. Dzień później potwierdziliśmy kolejne przypadki i wysłaliśmy ponowną prośbę o badania. Mam przed sobą na biurku dokumenty z tego dnia z Inspektoratu.

Według Suwady badania wykazały, że w wodzie jest mezytylen, związek działający toksycznie na wszystkie organizmy wodne, choć wówczas nie stwierdzono go jeszcze w okolicach Wrocławia. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podał w czwartek, że „aktualne wyniki nie potwierdzają obecności substancji toksycznych, w tym mezytylenu, na całym badanym odcinku rzeki, obejmującym pięć województw”.

Niemieckie badania piszą natomiast o pierwszych badaniach wody w Odrze, które wykazały obecność rtęci. Choć jak podawała telewizja rbb24, jest za wcześnie, by rozstrzygnąć, że to ten metal odpowiada za katastrofę ekologiczną w granicznej rzece. Poza śniętymi rybami w Odrze i okolicach znajdowano od kilku dni martwe ptaki czy bobry. Odra przepływa przez pięć województw: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie oraz śląskie. Płynie do Polski z Czech, a potem na długim odcinku jest rzeką graniczną między naszym krajem i Niemcami. Niemieccy obrońcy przyrody zakładają daleko idące konsekwencje dla Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. „Skutki są po prostu straszne” – powiedział zastępca dyrektora parku narodowego Michael Tautenhahn w piątek rano gazecie Deutsche Presse-Agentur. „Dla parku narodowego jest to po prostu katastrofa” – dodał.

Krajowy Urząd Kryminalny w Brandenburgii prowadzi śledztwo w sprawie zatrucia Odry toksynami. Jak podaje na swoich stronach internetowych tygodnik „Die Zeit”, powołując się na słowa rzeczniczki LKA „jasne jest, że problem ma swój początek w Polsce”.

Rtęć jest metalem silnie toksycznym. Ostre zatrucie oparami rtęci może wywołać zapalenie płuc i oskrzeli, w skrajnym wypadku śmiertelne. Inne możliwe objawy to: krwotoczne zapalenie jelit, niewydolność krążenia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Uszkodzeniu mogą ulec także nerki i układ nerwowy.

Po kolejnych badaniach, jakie przeprowadzono w Niemczech, brandenburski minister środowiska Axel Vogel przekazał mediom, że powodem tak masowego skażenia ekosystemu rzeki mogło być wysokie stężenie soli w wodzie.

Niemcy narzekają na słabą komunikację ze strony polskich instytucji. „Dają wyraźnie do zrozumienia, że same za mało wiedzą, żeby powierzać nam informacje” - mówił Vogel.

Marszałek domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej

W piątek marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak poinformowała w mediach społecznościowych, że jej urząd złoży wniosek o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. „Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać się do Odry, poić zwierząt” – stwierdziła.

Kilka godzin później, także w mediach społecznościowych, oskarżyła rząd o bierność w obliczu „największej katastrofy ekologicznej w Polsce Zachodniej od wielu lat”. „Nikt nie ostrzegł ludzi. PiS odebrał samorządom kompetencje, powołał Wody Polskie - teraz boleśnie doświadczamy czym jest centralizacja” – wyjaśniła.

To największa katastrofa ekologiczna w Polsce Zachodniej od wielu lat Zdumiewa bierność rządu, gdzie jest wojewoda Nikt nie ostrzegł ludzi. PiS odebrał samorządom kompetencje, powołał Wody Polskie - teraz boleśnie doświadczamy czym jest centralizacja.

Fot. Agencja Wyborcza pic.twitter.com/SzSRLVw8Mu — Elżbieta Anna Polak (@ElzbietaPolak) August 11, 2022

Odpowiadając na oficjalne wezwanie marszałek Polak o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, wojewoda lubuski Władysław Dajczak (PiS) odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby.

Wędkarze zawieszają akcję wyławiania martwych ryb z Odry

„Dziś zostanie wydana decyzja o zamknięciu dostępu do Odry" – przekazał w piątek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki

Tymczasem zielonogórski okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zawiesił akcję wyławiania martwych ryb. O zachowanie szczególnej ostrożności zaapelował Mirosław Kamiński, prezes związku. Wprowadził też zakaz wędkowania nie tylko na Odrze, ale na jej wszystkich dopływach. „Prosimy o ostrożność i unikanie kontaktu z wodą” – ostrzegł w komunikacie.

„O godzinie 12 rozpoczął się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji specjalny sztab, w którym uczestniczą przedstawiciele ministra zdrowia i sanepidu” – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Został zapytany, czy resort podjął działania w związku ze skażeniem Odry i czy jest zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. „Ta sytuacja (...) jest analizowana nie tylko pod kątem zagrożenia dla poszczególnych województw, ale też pod kątem działania wszystkich resortów, które są w to zaangażowane” – stwierdził.

Minister: wina Platformy

W czwartek w Cigacicach (woj. lubuskie) z mediami spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Klimatu, a także resortów infrastruktury i obrony narodowej oraz Wód Polskich. Wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski zapewniał, że w ciągu tygodnia zostaną ujawnione wyniki badań wody z Odry.

Równolegle Witkowski mówił o wcześniejszych problemach w Warszawie z oczyszczalnią Czajką oraz zrzutem ścieków do Motławy w Gdańsku – oboma miastami zarządzają prezydenci związani z opozycją: Rafał Trzaskowski i Aleksandra Dulkiewicz. Oskarżył też „samorządy platformiane” o „zrzucanie ścieków” do rzeki.

W krótkiej wypowiedzi minister Witkowski wielokrotnie minął się z prawdą. Przykładowo: do zanieczyszczenia rzeki w Gdańsku doszło nie dwa lata temu, tylko w 2018 r., gdy prezydentem miasta był jeszcze Paweł Adamowicz. Firma Saur Neptun nie pozostała bezkarna, musiała zapłacić 300 tys. zł kary. Ponadto – wbrew jego twierdzeniom – firma nie została sprzedana Francuzom przez Dulkiewicz, do prywatyzacji doszło w 1992 r., gdy prezydent miała 13 lat. A Dulkiewicz doprowadziła do polonizacji spółki: miasto w tym roku odkupiło udziały w firmie i od 1 stycznia będzie jej 100-proc. udziałowcem.

Wypowiedzi polityka towarzyszyło oburzenie mieszkańców, którzy zebrali się w miejscu konferencji. Krzyczeli: „co to ma do rzeczy?”, „o czym pan mówi?”, „od dwóch tygodni ta ławica martwych ryb płynie!”, „co zrobił rząd przez dwa tygodnie, na wczasy pojechał?”.

Samorządowcy oczekują dymisji wiceministra i prezesa Wód Polskich

Oburzeni konferencją ministra są także samorządowcy. „W Polsce zachodniej mamy do czynienia z największą katastrofą ekologiczną od wielu lat, za którą próbuje się obwinić samorządy” – mówił w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, a także prezes Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski! „Taka postawa rządzących jest skandaliczna i oburzająca. Stanowczo przeciwko temu protestuję. Zdumiewa mnie bierność rządu w tej sprawie. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można igrać ze zdrowiem, a nawet życiem Polek i Polaków w obliczu katastrofy”.

Prócz Karnowskiego stanowisko w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze podpisało 33 samorządowców z Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski! Ich zdaniem odpowiedzialność za tę sytuację powinni ponieść w pierwszej kolejności wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski oraz prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

