Z życia sfer

Prezes PiS od dawna widzi Polskę jako niekwestionowanego unijnego lidera w przeszkadzaniu i blokowaniu.

W 2019 r. Jarosław Kaczyński ogłosił, że dla UE nie ma alternatywy. Wszyscy byli przekonani, że chodzi o to, że to Polska nie ma alternatywy, bo jedynym sensownym wyborem jest członkostwo w UE. Dzisiaj wiemy, że Kaczyńskiemu chodziło o to, że alternatywy nie ma Unia, a jedyną szansą na to, żeby Polska wzięła od tej organizacji jakieś pieniądze są ustępstwa wobec rządu PiS i pogodzenie się z silną, niekwestionowaną pozycją Polski.

W przeciwnym razie skutki mogą być dla Brukseli opłakane.