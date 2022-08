Włosiennica wegańska

Lecąc dwa tygodnie temu z Andaluzji do Niepodległej, czułam się, jakbym wracała do kolonii karnej, a nie do domu, bo zobaczyłam, że Hiszpanie potrafią bawić się, mimo że żyją w tym samym antropocenie co my.

Do klasztoru nie chciałabym wstąpić ani na przepisy siostry Bernardetty, ani na kawę z odrobiną bitej betanki. Nie dlatego, że bulgoce we mnie niechęć do zakonnic czy zakonników. Podziwiam ich, że tak pokierowali swoim grafikiem, że nie muszą martwić się, co począć z dziećmi w czasie wakacji, jak zorganizować opiekę dla matki z alzheimerem i pomoc dla kuzyna, który uzależnił się od grania w kasynie. Zaglądam do klasztorów, tylko jeśli są one w formie smukłej ruiny z dekoracyjnymi azulejos cieszącymi duszę ładnymi golgotami lub też zachwycają misterną mozaiką, którą zawsze fotografuję i wyświetlam sobie w czasie domowych remontów.