Campus Polska Przyszłości 2022. Debata z Brzezińskim i Trzaskowskim

„Żyjemy w czasie braku stabilności w związku z wojną za naszą wschodnią granicą. Dzisiaj w Polsce są jednak tacy, według których z Zachodu idzie większe zagrożenie” - mówił na otwarcie Campusu Polska Przyszłości 2022 Rafał Trzaskowski, odnosząc się do szokującej wypowiedzi z ostatnich dni europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego.

Campus Polska Przyszłości 2022, którego twarzą jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, rozpoczął się w piątek wieczorem w Olsztynie. To druga edycja spotkań z młodymi ludźmi, spośród których mogą zostać wyłonieni liderzy zapowiadanego przez Trzaskowskiego ruchu społecznego.

Tegoroczny Campus rozpoczął się „po amerykańsku”. Prezydent Warszawy szedł na scenę witając się z uczestnikami, a głównym gościem pierwszej debaty był ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. Trzaskowski pokazał, że sięga w swojej działalności dużo dalej niż polska polityka, że ma bardzo dobre stosunki z największym sojusznikiem, a sprawy międzynarodowe to teatr, na którym świetnie się porusza.

„Żyjemy w czasie braku stabilności w związku z wojną za naszą wschodnią granicą. Dzisiaj w Polsce są jednak tacy, według których z Zachodu idzie większe zagrożenie. Czy naprawdę większe zagrożenie płynie dzisiaj ze strony Stanów Zjednoczonych a nie Rosji? Czy ktoś jest w stanie w to uwierzyć?” - mówił Trzaskowski, odnosząc się do szokującej i niewiarygodnej wypowiedzi z ostatnich dni europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego. Wiceszef PO dużo mówił o walczących za swoją i europejską wolność Ukraińcach, a także o polskiej drodze do wolności, której bohaterem był przede wszystkim Lech Wałęsa.

Brzeziński z kolei oceniał, że nic w trwającej wojnie nie poszło po myśli prezydenta Rosji Władimira Putina. NATO rozszerza się o kolejne kraje, a Sojusz się przeorganizował i jest gotowy do reakcji na każde agresywne zdarzenie na swojej wschodniej flance. Świadczy o tym może choćby przeniesienie do bazy w Łasku eskadry najnowocześniejszych myśliwców świata F22 Raptor. „Ścisłe dane o osiągach samolotu są utajnione, a maszyna nie podlega eksportowi” pisze Marek Świerczyński w reportażu o manewrach Raptorów na polskim niebie.

Eskadra niewykrywalnych samolotów została przeniesiona do Polski z Alaski. „Cokolwiek zdarzy się na Pacyfiku jesteśmy absolutnie gotowi do działań w Polsce. Mamy oddziały, mamy sprzęt ofensywny i defensywny potrzebny, aby tego kraju bronić” - mówił podczas spotkania z uczestnikami Campusu ambasador Brzeziński.

Campus: debaty, warsztaty, koncerty

Wydarzenie potrwa do 1 września. Na terenie miasteczka studenckiego w Kortowie zamieszka w tym czasie 1,3 tys. młodych ludzi. Wezmą oni udział w ponad 200 wydarzeniach – debatach, warsztatach, koncertach – z udziałem 400 gości. Wśród nich są: były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, europoseł i były premier Jerzy Buzek, aktywistka i publicystka Maja Heban, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski, filozof Ivan Krastev, a także – co zapowiedziano w piątek rano – Rusław Stefanczuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. „Nie było w Polsce gościa tej miary od czasu wybuchu wojny” – mówił Trzaskowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Poprzednia edycja Campusu miała miejsce rok temu. „To impreza, jakiej w polskiej polityce dotąd nie było, i bez wątpienia wielki sukces Rafała Trzaskowskiego” – pisał na łamach „Polityki” Rafał Kalukin, zastanawiając się, jak wicelider PO wykorzysta ten sukces w opozycyjnej polityce.