Campus Polska Przyszłości 2022. Hołownia i Trzaskowski o prawie do aborcji

Wydaje mi się, że jeżeli na serio mówimy o równości i patrzymy na to, co się dzieje, musimy oddać prawo obywatelom i obywatelkom do decydowania w sprawach absolutnie zasadniczych i nie mówię tu tylko i wyłącznie o aborcji – mówił drugiego dnia Campusu Polska Przyszłości 2022 Rafał Trzaskowski.

Campus Polska Przyszłości 2022, którego twarzą jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, rozpoczął się w piątek wieczorem w Olsztynie. To druga edycja spotkań z młodymi ludźmi, spośród których mogą zostać wyłonieni liderzy zapowiadanego przez Trzaskowskiego ruchu społecznego.

Trzaskowski i Hołownia w debacie o aborcji

Podczas sobotniej debaty Rafała Trzaskowskiego z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią ze strony jednej z uczestniczek Campusu padło wezwanie, by dali jasną deklarację odnoszącą się do kwestii aborcji i praw kobiet.

„Nasze zdanie w tej sprawie, jako Ruchu Polska 2050, jest jasne. Wielokrotnie je wyrażałem i ono się nie zmieniło. Do naszego ruchu przyszli ludzie z różnym światopoglądem. I my nie będziemy mieli nigdy żadnej klauzuli sumienia w głosowaniach. Przypuszczam, że w wielu głosowaniach będzie tak, że obecna tu posłanka Hanna Gill-Piątek będzie głosowała inaczej niż ja (...). Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce będzie absolutnie naturalne, będzie wyrazem tego, jaki jest nasz ruch, bo u nas są ludzie i stąd, i stąd. Myśmy się umówili co do innych spraw” – powiedział Hołownia. Lider Ruchu Polska 2050 dodał, że rozwiązaniem jest „referendum, które będzie dobrze przygotowane i każdy będzie mógł się w nim wypowiedzieć (...). Ta sprawa powinna zostać rozstrzygnięta silnym mandatem, a ten mandat najsilniejszy jaki może być, to referendum”.

„Czasami trzeba się w polityce nie zgadzać” – odpowiedział Trzaskowski. „Ja tego nie rozumiem, ja nie rozumiem jak można mówić o równości i czy równość może być poddane pod referendum – to po pierwsze. Po drugie: ja się sprzeciwiam, i nie chodzi tylko o kwestie dotyczące aborcji, ja się sprzeciwiam by mówić o prawach mniejszości, o prawach kobiet w kategoriach lewo, prawo. (...) W momencie, kiedy trzeba podejmować jedne z najtrudniejszych decyzji w życiu – przecież widzieliśmy te dramaty ostatnich miesięcy – ja sobie nie wyobrażam trudniejszej decyzji, jaką można podjąć, ta decyzja powinna należeć do kobiety. Kropka (...). Wydaje mi się, że jeżeli na serio mówimy o równości i patrzymy na to co się dzieje, to po prostu musimy oddać prawo obywatelom i obywatelkom do decydowania w sprawach absolutnie zasadniczych i nie mówię tu tylko i wyłącznie o aborcji” – zaznaczył prezydent Warszawy.

Nic nie poszło po myśli Putina

Tegoroczny Campus rozpoczął się „po amerykańsku”. Prezydent Warszawy szedł na scenę, witając się z uczestnikami, a głównym gościem pierwszej debaty był ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Trzaskowski pokazał, że sięga w swojej działalności dużo dalej niż polska polityka, że ma bardzo dobre stosunki z największym sojusznikiem, a sprawy międzynarodowe to teatr, na którym świetnie się porusza.

„Żyjemy w czasie braku stabilności w związku z wojną za naszą wschodnią granicą. Dzisiaj w Polsce są jednak tacy, według których z Zachodu idzie większe zagrożenie. Czy naprawdę większe zagrożenie płynie dzisiaj ze strony Stanów Zjednoczonych, a nie Rosji? Czy ktoś jest w stanie w to uwierzyć?” – mówił Trzaskowski, odnosząc się do szokującej wypowiedzi z ostatnich dni europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego. Wiceszef PO dużo mówił o walczących za swoją i europejską wolność Ukraińcach, a także o polskiej drodze do wolności, której bohaterem był przede wszystkim Lech Wałęsa.

Brzezinski z kolei oceniał, że nic w trwającej wojnie nie poszło po myśli prezydenta Rosji Władimira Putina. NATO rozszerza się o kolejne kraje, a Sojusz się przeorganizował i jest gotowy do reakcji na każde agresywne zdarzenie na swojej wschodniej flance. Świadczy o tym choćby przeniesienie do bazy w Łasku eskadry najnowocześniejszych myśliwców świata F22 Raptor. „Ścisłe dane o osiągach samolotu są utajnione, a maszyna nie podlega eksportowi” – pisze Marek Świerczyński w reportażu o manewrach Raptorów na polskim niebie.

Eskadra niewykrywalnych samolotów została przeniesiona do Polski z Alaski. „Cokolwiek zdarzy się na Pacyfiku, jesteśmy absolutnie gotowi do działań w Polsce. Mamy oddziały, mamy sprzęt ofensywny i defensywny, potrzebny, aby tego kraju bronić” – mówił podczas spotkania z uczestnikami Campusu ambasador Brzezinski.

Campus: debaty, warsztaty, koncerty

Wydarzenie potrwa do 1 września. Na terenie miasteczka studenckiego w Kortowie zamieszka w tym czasie 1,3 tys. młodych ludzi. Będą uczestniczyć w ponad 200 wydarzeniach – debatach, warsztatach, koncertach – z udziałem 400 gości. Wśród nich: były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, europoseł i były premier Jerzy Buzek, aktywistka i publicystka Maja Heban, ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, filozof Iwan Krystew, a także – co zapowiedziano w piątek rano – Rusław Stefanczuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. „Nie było w Polsce gościa tej miary od czasu wybuchu wojny” – mówił Trzaskowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Poprzednia edycja Campusu miała miejsce rok temu. „To impreza, jakiej w polskiej polityce dotąd nie było, i bez wątpienia wielki sukces Rafała Trzaskowskiego” – pisał na łamach „Polityki” Rafał Kalukin, zastanawiając się, jak wicelider PO wykorzysta ten sukces w opozycyjnej polityce.