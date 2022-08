Campus Polska Przyszłości 2022. Opętanie zwycięstwem – religia, która łączy Rosjan

To ustawa o wolności i miłości – mówiła Ewa Kopacz o projekcie ustawy przywracającej finansowanie ze strony państwa tej metody podczas trzeciego dnia Campusu Polska Przyszłości 2022. Z kolei posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba twierdzą, że premier wiedział, co zatruło Odrę.

Campus Polska Przyszłości 2022, którego twarzą jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, rozpoczął się w piątek wieczorem w Olsztynie. To druga edycja spotkań z młodymi ludźmi, spośród których mogą zostać wyłonieni liderzy zapowiadanego przez Trzaskowskiego ruchu społecznego.

Opętanie zwycięstwem – religia, która łączy Rosjan

„Nie umiem powiedzieć, jaka jest recepta na to, żeby się jakoś ułożyć z tym krajem, którego się nie pozbędziemy. Rosja nie zniknie. Musimy spać z tym niedźwiedziem w jednym barłogu i postarać się, żeby przestał być niebezpieczny dla nas, ale przede wszystkim dla siebie” – mówił Wacław Radziwinowicz, publicysta „Gazety Wyborczej” podczas spotkania „Rosja – stan umysłu”.

Uczestniczyli w nim też publicysta Tomasz Terlikowski i ks. Kazimierz Sowa. „Tutaj trzeba przypomnieć wciąż powtarzane w mediach, propagandzie hasła, że aby Rosja trwała, musi być wielka, jak będzie wielka, wszyscy będą się jej bali, a jak będą się bali, to Rosja będzie u siebie” – opowiadał ks. Sowa.

Z kolei Tomasz Terlikowski zauważył, że religią, która łączy Rosjan, jest opętanie zwycięstwem. „To jest serce ich wiary” – stwierdził.

In vitro. Trzeba przywrócić rządowe finansowanie

W niedzielę odbyła się m.in. debata „Refundacja in vitro – to się Wam po prostu należy!”. Prowadząca spotkanie posłanka Barbara Nowacka rozpoczęła je od szeroko komentowanego cytatu z podręcznika do HiT autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego w sprawie in vitro. Do tej kwestii odniosła się Paulina Sołtysik, influencerka i blogerka, prywatnie mama 7-letniego Stasia narodzonego dzięki metodzie zapłodnienia pozaustrojowego. Opowiedziała o tym, w jaki sposób przekazali dziecku informacje na temat in vitro dostosowując przekaz do jego wieku. „Potem zadał mi najtrudniejsze pytanie, które rozłożyło mnie na łopatki: A co jest w tym złego? Nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie, bo też nie potrafię zrozumieć, jak ktokolwiek może widzieć w tej metodzie coś złego. W obecnych czasach, gdy medycyna idzie naprzód i daje możliwość spełnienia marzenia o rodzicielstwie, nie robi nikomu krzywdy, to tylko coś dobrego” – podkreśliła Sołtysik.

Uczestnicząca w debacie prezenterka Małgorzata Rozenek przywołała dane dotyczące stworzonego przez Ewę Kopacz programu in vitro w Polsce w latach 2013-2016, w ramach którego w Polsce urodziło się prawie 23 tys. dzieci (obecnie jest ich ponad 100 tys.). „Samo leczenie bezpłodności jest bardzo emocjonalnym przeżyciem. Do tego trudu, którym jest przejście samej procedury fizycznie, dokłada się jeszcze nie tylko element ekonomiczny – w 2016 r. decyzją ówczesnego ministra zdrowia Radziwiłła cofnięto refundację leczenia metodą in vitro, przez co zostawiono co czwartą parę leczącą się z bezpłodności bez pomocy finansowej państwa” – mówiła Rozenek. „Teraz do tego dokłada się element trzeci: stygmatyzacja. Nie pozwolimy na to jako rodzice dzieci urodzonych dzięki tej metodzie. Jako matka nie mogę na to pozwolić. To tak jakby ktoś na moich oczach znęcał się nad moimi dziećmi”. Zaznaczyła, że nie przychodzą tu dziś tylko z emocjami, ale po to by działać. „Nie przychodzimy, by na nowo wyważać drzwi. Mamy gotowy projekt – to było i się sprawdziło, wróćmy do tego”.

Ewa Kopacz, która jako premierka wprowadziła rządowy program finansujący in vitro z budżetu państwa: „To ustawa o wolności i miłości” – mówiła trzymając w ręce projekt ustawy przywracającej finansowanie ze strony państwa tej metody. „Za 244 mln złotych w ciągu urodziło się ponad 22 tys. dzieci, one nadal się rodzą, bo tamta ustawa dopuszczała mrożenie zarodków. Nowy projekt zakłada finansowanie na poziomie 500 mln złotych rocznie” – zapowiedziała Kopacz. Ma to być projekt obywatelski, dlatego była premierka zachęcała młodych ludzi do włączenia się w akcję zbierania pod nim podpisów. Wszystkie biorące udział w debacie uczestniczki są w komitecie wspierania tego projektu, na początek będą chciały wyjechać z Olsztyna pierwszego tysiąca podpisów, które pozwolą na złożenie projektu w Sejmie i zarejestrowanie komitetu. W ciągu trzech kolejnych miesięcy trzeba będzie zebrać m.in. 100 tys. podpisów, by ustawa była procedowana.

Czytaj także: Pierwsze dziecko poczęte metodą in vitro kończy 40 lat

Posłowie Joński i Szczerba o aferach rządu PiS

Na niedzielnym spotkaniu podczas trwającego w Olsztynie Campus Polska posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński zajęli się m.in. tematem katastrofy ekologicznej w Odrze. W dyskusji pod tytułem „Jak PiS ukradł państwo” posłowie przedstawili nowe dokumenty uzyskane w czasie ich kontroli poselskiej dotyczące zatrutej rzeki. Na początku przypomnieli dwie wypowiedzi premiera Morawieckiego, pierwszą z 12 sierpnia, gdy mówił mówił, że „do Odry wrzucono ogromne ilości odpadów chemicznych i zrobiono to z pełną świadomością”. 25 sierpnia szef rządu przekazał, że „sytuacja na Odrze była zdarzeniem o charakterze naturalnym, gdzie nie było specjalnych, wielkich zrzutów substancji chemicznych”. „Coś tu się nie zgadza” – stwierdził poseł Szczerba. Posłowie przedstawili wyniki badań, jakie służby wykonały na Odrze. Posłowie przekazali, że substancją, która doprowadziła do katastrofy w Odrze jest mezytylen: „Ktoś wlał do rzeki truciznę. Nie wiemy tylko gdzie i w jakiej ilości. Najgorsze jest to, że instytucje państwa o tym wiedziały” – podkreślił Joński. „To jest chyba najbardziej skrywany dokument, o którym wie Morawiecki. Ten dokument leży na jego biurku od samego początku sierpnia” – dodał Szczerba.

Ustalenia z kontroli z @Dariusz_Jonski.

Wyniki badań wody z Odry (chromatograficzna analiza jakościowa prób pobranych): ✔️28.08: Jaz Lipki: Mezytelen - TAK. ✔️28.08 i 1.09 Oława: Mezytylen - TAK. ✔️1:09 Łany: Mezytylen - TAK. „Do Odry wrzucono ogromne ilości chemicznych odpadów” pic.twitter.com/L0JQyjUN6M — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) August 28, 2022

Posłowie mówili również o innych aferach, w których nie działało państwo – o słynnym handlarzu bronią, o elektrowni w Ostrołęce, której budowa pochłonęła 1,3 mld złotych, a następnie ją rozebrano, a także o przekrętach związanych reakcjami rządu na pandemię. Zapowiedzieli rozliczenie wszystkich odpowiedzialnych za te afery.

Trzaskowski i Hołownia w debacie o aborcji

Podczas sobotniej debaty Rafała Trzaskowskiego z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią ze strony jednej z uczestniczek Campusu padło wezwanie, by dali jasną deklarację odnoszącą się do kwestii aborcji i praw kobiet.

„Nasze zdanie w tej sprawie, jako Ruchu Polska 2050, jest jasne. Wielokrotnie je wyrażałem i ono się nie zmieniło. Do naszego ruchu przyszli ludzie z różnym światopoglądem. I my nie będziemy mieli nigdy żadnej klauzuli sumienia w głosowaniach. Przypuszczam, że w wielu głosowaniach będzie tak, że obecna tu posłanka Hanna Gill-Piątek będzie głosowała inaczej niż ja. (...) Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, będzie absolutnie naturalne, będzie wyrazem tego, jaki jest nasz ruch, bo u nas są ludzie i stąd, i stąd. Myśmy się umówili co do innych spraw” – powiedział Hołownia. I dodał, że rozwiązaniem jest „referendum, które będzie dobrze przygotowane i każdy będzie mógł się w nim wypowiedzieć. (...) Ta sprawa powinna zostać rozstrzygnięta silnym mandatem, a ten mandat najsilniejszy, jaki może być, to referendum”.

„Czasami trzeba się w polityce nie zgadzać” – odpowiedział Trzaskowski. „Ja tego nie rozumiem, ja nie rozumiem, jak można mówić o równości i czy równość może być poddana pod referendum – to po pierwsze. Po drugie: ja się sprzeciwiam, i nie chodzi tylko o kwestie dotyczące aborcji, ja się sprzeciwiam, by mówić o prawach mniejszości, o prawach kobiet w kategoriach lewo, prawo. (...) W momencie, kiedy trzeba podejmować jedne z najtrudniejszych decyzji w życiu – przecież widzieliśmy te dramaty ostatnich miesięcy – ja sobie nie wyobrażam trudniejszej decyzji, jaką można podjąć, ta decyzja powinna należeć do kobiety. Kropka. (...) Wydaje mi się, że jeżeli na serio mówimy o równości i patrzymy na to, co się dzieje, to po prostu musimy oddać prawo obywatelom i obywatelkom do decydowania w sprawach absolutnie zasadniczych i nie mówię tu tylko i wyłącznie o aborcji” – zaznaczył prezydent Warszawy.