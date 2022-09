Ruda Śląska: będzie druga tura. Klęska kandydata PiS w wyborach prezydenckich

Z badań exit poll Instytutu Badań Samorządowych dla „Gazety Wyborczej” wynika, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Rudzie Śląskiej najwięcej głosów zdobył Michał Pierończyk (35,4 proc.).

Drugi wynik osiągnął Marek Pierończyk (30,2 proc.), a dopiero trzeci był poseł PiS Marek Wesoły (26,1 proc.). Margines błędu wynosi 2 pkt proc. Jeśli wyniki się potwierdzą, do drugiej tury dojdzie 25 września i spotkają się w niej kandydaci opozycji: Mejer i Pierończyk.

Przypomnijmy: w Rudzie Śląskiej 11 września odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie – w czerwcu zmarła prezydent Grażyna Dziedzic. O urząd walczyło siedmioro kandydatów: Paweł Dankiewicz (KWW Paweł Dankiewicz Nowa Polska), Krzysztof Mejer (KWW Krzysztofa Mejera), Jolanta Milas (KWW Ruda Śląska w Centrum), Maciej Mol (KW PL!SP), Michał Pierończyk (KWW Michała Pierończyka Współpraca i Rozwój), Krzysztof Toboła (KWW Krzysztofa Toboły) oraz Marek Wesoły (KWW Marka Wesołego).

Ruda Śląska: Wesoły, Mejer, Pierończyk

Kandydaci startowali z własnych komitetów, ale niektórzy z nich mogli liczyć na poparcie partii parlamentarnych. Marek Wesoły jest posłem PiS, dlatego do Rudy Śląskiej pofatygował się w sierpniu Jarosław Kaczyński. W szczycie katastrofy ekologicznej na Odrze poświęcił trwające koło minuty wystąpienie wyłącznie sprawie wyborów uzupełniających w mieście. „W pełni pana Marka Wesołego popieramy. Już dwukrotnie kandydował, za drugim razem był w drugiej rundzie. Wierzymy, że tym razem odniesienie sukces” – oświadczył prezes PiS. Wesoły dwukrotnie startował w wyborach prezydenckich Rudy Śląskiej (za drugim razem dotarł do drugiej tury), do tej pory był radnym.

„Poseł Wesoły w wyborach dał swojej partii 6,1 tys. głosów, na pierwszy rzut oka wydaje się parlamentarzystą nijakim, a jednak dwukrotnie stanął okoniem wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wobec tego stał się politycznym straceńcem i miejsce na kolejnej liście ma raczej przekidane, choć deklaruje, że wciąż jest wiernym członkiem PiS i się tego nie wstydzi” – pisze Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki” ze Śląska (w tekście więcej o spięciach między Wesołym a prezesem PiS).

Krzysztof Mejer ma poparcie Polski 2050 Szymona Hołowni, niektórych działaczy PO i Ruchu Samorządowego. Marka Pierończyka wspierają m.in. miejscy działacze Nowoczesnej i część Platformy. Oboje byli zastępcami prezydent Dziedzic. Jak pisał Jan Dziadul, bratobójcza walka przekreśliła szanse na ewentualne rozstrzygnięcie wyborów już w pierwszej turze.

Wyborcy Konfederacji za kandydatem PiS

Jak donosiły lokalne media, frekwencja w 135-tysięcznej Rudzie Śląskiej w niedzielę była niska, a komisje wyborcze do południa świeciły pustkami. Przypomnijmy, że to okręg wyborczy premiera Mateusza Morawieckiego (okręg nr 31 obejmuje obszar miast na prawach powiatu Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Tychów oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego). Szef rządu nie poparł publicznie kandydata PiS ani razu i nie był zaangażowany w kampanię wyborczą w regionie.

„Gazeta Wyborcza” cytuje osobę z otoczenia marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego: „Wiadomo przecież, że Marek Wesoły to człowiek Grzegorza Tobiszowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. A Tobiszowski jest w PiS na bocznym torze, więc nikt nie będzie pracował na jego korzyść. Powiem więcej. Wesoły wcale nie miał być kandydatem, ale mocno o to zabiegał i jakoś tę zgodę dostał. Jeżeli nie wygra wyborów prezydenckich, to będzie to jego koniec, bo nie będzie mógł liczyć nawet na ostatnie miejsca na liście do Sejmu”.

Już kilka dni temu sondaż Instytutu Badań Samorządowych na zlecenie „Gazety Wyborczej” i portalu LokalnaPolityka.pl wskazywał, że dogrywka w Rudzie Śląskiej będzie konieczna, ale wówczas największe szanse na prezydenturę miał w ocenie respondentów Marek Wesoły (29,6 proc.). Drugi był Krzysztof Mejer (27,22 proc.). Co ciekawe, ponad jedna trzecia wskazań na Wesołego to wyborcy Konfederacji, która nie zdołała wystawić własnego kandydata. Elektorat opozycji podzielił sympatie między Mejera i Pierończyka (w sondażu uzyskał trzeci wynik: 25,9 proc.). Z kolei wyborcy Nowej Lewicy w 35 proc. deklarowali poparcie dla Pierończyka i 17 proc. dla Mejera.

„W drugiej turze wygra samorządowy kandydat” – zapewniał „Wyborczą” szef klubu parlamentarnego PO Borys Budka, podkreślając, że PiS w Rudzie Śląskiej nie zebrał jeszcze do tej pory ponad 40 proc. poparcia. Poseł Polski 2050 Michał Gramatyk komentował z kolei: „Lepszym pomysłem byłoby poparcie tylko Krzysztofa Mejera ze względu na jego kompetencje. Opozycja mogła wygrać te wybory już w pierwszej turze”.

