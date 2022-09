Uwaga kierowcy. Od dziś znacznie wyższe kary za łamanie przepisów

Od 17 września wchodzi w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która przewiduje wyższe kary za łamanie przepisów. Za niektóre wykroczenia będzie można jednorazowo dostać nawet 15 pkt karnych. Rosną kary za przekraczanie prędkości.

Od soboty 17 września łamanie przepisów będzie kierowcę kosztować dużo więcej, i to nie tylko w wymiarze finansowym. Nowy taryfikator przewiduje aż 21 wykroczeń, za które będzie można dostać 15 pkt karnych za jednym razem. Natomiast limit, który pozbawia nas prawa do kierowania pojazdem, pozostaje bez zmian – to wciąż 24 pkt.

Więcej punktów karnych dostaniemy także za inne wykroczenia, które do tej pory kosztowały kierowców najwyżej kilka punktów. Wystarczy, że funkcjonariusze przyłapią nas dwa razy na jeździe i jednoczesnym korzystaniu z telefonu, i już osiągniemy limit 24 pkt (kiedyś karano za to 5 pkt, obecnie będzie to 12).

To nie koniec zmian. Nie będziemy mogli skorzystać z dotychczasowej opcji udziału w szkoleniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i dzięki temu skasować części punktów. Poza tym – to kolejna duża zmiana – punkty będą anulować się po 2 latach, a nie, tak jak do tej pory, po roku. Czas ten liczony będzie nie od dnia popełnienia wykroczenia, ale dopiero od momentu, w którym zapłacimy mandat.

Za co 15 punktów karnych?

Jak czytamy na stronie resortu infrastruktury, najnowsze rozporządzenie MSWiA przewiduje 21 najcięższych wykroczeń drogowych, za które od razu można dostać 15 pkt karnych. Są to:

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;

nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu;

niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;

niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;

niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;

naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;

naruszenie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały;

naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;

przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;

przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej;

naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, 174, art. 177 par. 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 par.1 lub 2 kodeksu karnego.

Ile punktów za przekroczenie prędkości?

Jak podaje resort, wzrastają też kary za przekraczanie prędkości. Od teraz:

za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierujący otrzyma 1 pkt karny (wcześniej bez punktów);

za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierujący otrzyma 2 pkt karne;

za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierujący otrzyma 3 pkt karne;

za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierujący otrzyma 5 pkt karnych;

za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierujący otrzyma 7 pkt karnych;

za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma 9 pkt karnych (było 6 pkt);

za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych (było 8 pkt);

za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierujący otrzyma 13 pkt karnych;

za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierujący otrzyma 14 pkt karnych;

za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierujący otrzyma 15 pkt karnych.

Recydywa to podwójna kara

„Kierowcy muszą się liczyć z tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje karą grzywny w podwójnej wysokości” – ostrzega ministerstwo infrastruktury. Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej to:

za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie – 1600 zł);

za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);

za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);

za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);

za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł);

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane za:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);

złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);

wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Policjant może również skierować sprawę do sądu, a ten orzec grzywnę w wysokości do 30 000 zł.