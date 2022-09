Siatkówka w archikatedrze – scenka z pisowskiego dworu

Tę historię opowiedziało dwóch polityków PiS i nie ma powodu im nie wierzyć, bo nikt by chyba tego nie wymyślił. 10 września wieczorem, jak co miesiąc, odbyła się w archikatedrze warszawskiej msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Miesięcznice od dawna stwarzają okazję nie tylko do przeżyć duchowych. Politycy PiS nieraz wspominali, jakie boje staczali ich koledzy i koleżanki, by znaleźć się w pierwszym szeregu, gdzieś obok prezesa. Nie jest tajemnicą, że także w taki sposób można było sobie wychodzić dobre miejsce na liście wyborczej.