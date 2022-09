Cuda w Izbie

Tymczasowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej we wrześniu przywróciła do orzekania, lub odmówiła zawieszenia w obowiązkach, siedmioro sędziów. W uzasadnieniach sąd powoływał się na prezydencką nowelizację, w myśl której nie można karać sędziów za wyroki, i – co jest sensacją – na „uchylony” przez Trybunał Julii Przyłębskiej wyrok Trybunału w Strasburgu, że sędziowie powoływani przez neoKRS nie są sędziami. Sędzia Wiesław Kozielewicz powiedział też, że nawet za PRL władza nie odsuwała od orzekania sędziów za niekorzystne dla niej wyroki.