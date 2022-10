Z życia sfer

Niestety, wygląda na to, że Niemcy w dalszym ciągu nic nie rozumieją.

Jarosław Kaczyński stracił do Niemiec cierpliwość i trudno mu się dziwić, bo gdziekolwiek spojrzy, widzi agresywne dążenia Niemiec do osłabienia Polski. Zapewnia, że chodzi nie tylko o mroczne lata 1939–45, ale także o sprawy świeże, takie jak zainstalowanie w Polsce niemieckiej agentury z Donaldem Tuskiem na czele, zmuszanie Polaków do wyjazdów na roboty przy zbieraniu niemieckich szparagów czy bulwersująca próba usunięcia polskich europosłów z niemieckiego wagonu I klasy po skardze jednego z pasażerów.