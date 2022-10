Dobrzy ludzie głosują na PiS. Ten mit ma długą tradycję i szkodzi opozycji

Wyborcy PiS mają specjalny status, nie można ich tknąć, bo są lepsi i prawdziwsi od zwolenników opozycji. Taką legendę budują także niepisowskie środowiska. To jedna z istotnych przewag rządzącego obozu.

W nadchodzących wyborach skonfrontują się nie tylko partie, ale także ich elektoraty. Dlatego obecny obóz władzy umacnia legendę swoich zwolenników, wręcz ich uświęca jako jedynych patriotów i prawdziwych Polaków, co słychać w każdym wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego podczas jego objazdu kraju. Lider PiS chce, aby powstało wrażenie wspólnoty partii i jej wyborców: jedni kandydują, inni głosują, ale to jedna biało-czerwona drużyna. Wielu ekspertów i komentatorów niezwiązanych z władzą dołącza się do uznania dla sympatyków partii Kaczyńskiego.