Wybuch pocisku w Przewodowie. „Nic nie wskazuje na to, że rakietę wystrzeliły siły rosyjskie”

Rakiety doleciały do Polski we wtorek, zabijając dwie osoby. Polska w odpowiedzi podniosła gotowość wybranych oddziałów sił zbrojnych. „Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę” – powiedział w środę w południe prezydent Andrzej Duda.

Agencja Associated Press, która jako pierwsza informowała we wtorek o uderzeniu pocisku w Przewodowie, w środę rano pisze o efektach wstępnych ustaleń – ze źródeł agencji wynika, że był to ukraiński pocisk wystrzelony w nadlatującą rosyjską rakietę.

Duda: To najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek

„Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę” – powiedział w środę w południe prezydent Andrzej Duda, dodając, że rakieta, która uderzyła w Przewodów, nie była wymierzona w nasz kraj. „Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, wyprodukowana w latach 70. Nic nie wskazuje na to, że została wystrzelona przez siły rosyjskie” – mówił, wskazując, że najpewniej był to nieszczęśliwy wypadek. „Wiele wskazuje na to, że była to rakieta, która służyła obronie przeciwrakietowej Ukrainy” – dodał.

Jak powiedział prezydent, „wstępne oględziny na miejscu wskazują, że nie doszło tam do klasycznej eksplozji rakiety, tylko był to efekt jej upadku, być może w połączeniu z eksplozją paliwa, które pozostawało”.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że wszystkie rozmowy prowadzone przez Polskę świadczą o działaniu Sojuszu, w którym się znajdujemy. „Większość dowodów przez nas zebranych pokazuje, że na tej ścieżce eskalacyjnej być może uruchomienie art. 4 tym razem nie będzie niezbędne. Ale ten instrument cały czas jest w naszych rękach i dopiero podejmiemy decyzję” – dodał premier, odnosząc się do art. 4 traktatu północnoatlantyckiego.

„Badania cały czas trwają, ale z informacji, które mamy i które mają nasi sojusznicy, wynika, że prawdopodobnie była to rakieta S-300 wyprodukowana w ZSRR” – powiedział prezydent podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Biorą w nim udział m.in. premier Morawiecki, marszałek Senatu Tomasz Grodzki i marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

„Nie mogę mówić o szczegółach, zwłaszcza merytorycznych” – przekazał prezydent Duda po spotkaniu RBN. Wyjaśnił, że w trakcie posiedzenia odbyła się dyskusja, wszystkie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zabrały głos. Wszyscy przedstawiciele ugrupowań politycznych także, zadali pytania, była runda odpowiedzi. „Chcę bardzo mocno podkreślić, że wszystkie kwestie zostały wyjaśnione. Była to dyskusja bardzo szczera i odpowiedzialna” – stwierdził Andrzej Duda.

Czytaj też: Dziwna powściągliwość informacyjna władzy ws. Przewodowa. Kompleksy? To źle wróży



Biden: Wynik działań ukraińskiej obrony przeciwlotniczej

Joe Biden potwierdził w środę, że eksplozja była wynikiem działań ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, przekazał Reuters. Wcześniej, po spotkaniu z liderami NATO i G7 na Bali, pytany, czy jest zbyt wcześnie na stwierdzenie, że rakieta, która spadła na Przewodów, została wystrzelona z Rosji, odparł m.in.: „są wstępne informacje, które temu przeczą”. Amerykański prezydent dodał, że nie będzie o tym ostatecznie przesądzał, dopóki nie zakończą się ustalenia, jednak „to mało prawdopodobne z punktu widzenia trajektorii”. Relacjonując spotkanie z zachodnimi liderami, stwierdził zaś: „Uzgodniliśmy, że będziemy wspierać polskie śledztwo w sprawie wybuchu. (…) Potem wspólnie określimy nasze następne kroki”.

Do „najwyższej ostrożności” w ocenie pochodzenia pocisku, który spadł w Przewodowie, wezwała też Francja. Cytowany przez CNN wojskowy NATO zapewnił, że nad Polską krążą samoloty Sojuszu, które monitorują sytuację. Jak ocenił, „wiele krajów ma ten sam rodzaj pocisku, więc jego identyfikacja niekoniecznie pozwoli stwierdzić, kto za tym stoi”.

Czytaj też: Incydent czy atak? Co już wiemy o wybuchu pocisków w Przewodowie?

Ukraina: Jesteśmy gotowi dać dowód

„Jesteśmy gotowi przekazać dowody na rosyjską odpowiedzialność” – napisał w środę sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ołeksij Daniłow, opowiadając się za wspólnym zbadaniem incydentu z rakietą w Przewodowie. Dodał, że jego kraj oczekuje od partnerów informacji, na podstawie których wysnuto wniosek, że to rakieta obrony powietrznej Ukrainy.

We advocate for a joint examination of the incident with the missile’s landing in Poland. We are ready to hand over evidence of the russian trace that we have. We are expecting information from our partners, based on which a conclusion was made that it’s a air defense missile. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 16, 2022

Jak podaje CNN, Ukraińskie wojsko przekazało USA i innym sojusznikom, że próbowało przechwycić rakietę w pobliżu miejsca eksplozji w Polsce.

Tymczasem sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w środę: „Ukraina nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność, ponieważ nadal prowadzi nielegalną wojnę przeciw Ukrainie”.

Spotkanie ambasadorów NATO

Tymczasem jak poinformował prezydent Litwy, Andrzej Duda przekazał mu, iż Polska poprosi o aktywowanie art. 4 traktatu północnoatlantyckiego, który przewiduje konsultacje sojuszników w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa. Kwestia ta będzie omawiana w środę 16 listopada przez ambasadorów NATO. Dyplomata cytowany przez „Guardiana” zapowiada, że Sojusz będzie działał ostrożnie i potrzebuje czasu, by ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Liderzy NATO i G7 są obecnie na szczycie G20 na Bali. Przywódcy Unii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii Włoch i USA wydali w nocy z 15 na 16 listopada wspólne oświadczenie, potępiając „barbarzyńskie ataki Rosji” na infrastrukturę krytyczną (we wtorek na Ukrainę spadło ok. setki rakiet, najwięcej od początku wojny). Dalej czytamy: „Rozmawialiśmy o wybuchu, do którego doszło we wschodniej Polsce, w pobliżu granicy z Ukrainą. Oferujemy pełne wsparcie i pomoc w toczącym się w tej sprawie dochodzeniu w Polsce. Pozostajemy w bliskim kontakcie w celu ustalenia dalszych kroków. Potwierdzamy nasze niezłomne wsparcie dla Ukrainy i ukraińskiego narodu w obliczu rosyjskiej agresji, a także nieustanną gotowość do tego, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za jej bezczelne ataki na ukraińskie społeczeństwo”.

We condemn the cowardly and brazen missile attacks of Russia on Ukrainian cities and civilian infrastructure.



We offer our full support for and assistance with Poland’s ongoing investigation. https://t.co/hei3b7XvcY — Charles Michel (@CharlesMichel) November 16, 2022

Prezydent Andrzej Duda na środę rano zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gremium z udziałem polityków opozycji. „Chciałbym zaprosić przedstawicieli całej klasy politycznej. Chodzi o to, żebyśmy działali w sposób przemyślany i rozważny” – powiedział.

So what crashed in the village of Przewodów, Poland today?



With the cooperation of @blueboy1969 we analyzed the available photos of fragments and came to a clear conclusion that they belong to the 48D6 motor of the 5V55-series missile of the S-300 AD system- a Ukrainian one. pic.twitter.com/f0Ex3USLN8 — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 15, 2022

Czytaj też: Co spadło na Przewodów? Trzy możliwości

Morawiecki: Opierajmy się na faktach

Premier Mateusz Morawiecki wystąpił prawie pół godziny po północy 16 listopada, ale nie podał żadnych nowych informacji. Potwierdził wcześniej ujawnione decyzje BBN i rządu: • podniesienie gotowości wybranych oddziałów sił zbrojnych (przede wszystkich związanych z monitorowaniem przestrzeni powietrznej) oraz wszystkich innych służb, policji, straży granicznej, straży pożarnej i służb specjalnych, • podjęcie analiz i konsultacji dotyczących ewentualnego uruchomienia art. 4 traktatu o Pakcie Północnoatlantyckim, zakładającego konsultacje sojuszników w obliczu niebezpieczeństwa, oraz • wezwanie do MSZ ambasadora Rosji.

Morawiecki nie dodał też nic nowego o samym zdarzeniu. Powiedział, że „kilka kilometrów od granicy doszło do eksplozji, w której dwójka naszych rodaków straciła życie”. Premier wyraził współczucie dla rodzin ofiar wybuchu i zapewnił, że państwo nie zostawi ich samych sobie. „Pracujemy nad ustaleniem przyczyn zdarzenia i wszystkiego, co się stało”, stwierdził i poinformował, że Polska zaprosiła do kraju międzynarodowych ekspertów. Morawiecki mówił też o swoich konsultacjach m.in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i europejskimi premierami, którzy mieli go zapewnić o swojej solidarności.

„Apeluję do wszystkich Polaków o spokój. Bądźmy rozważni, nie dajmy sobą manipulować. Musimy kierować się powściągliwością i opierać się na faktach” – powiedział na koniec krótkiego wystąpienia Morawiecki. „Apeluję do klasy politycznej o powściągliwość i odpowiedzialność. Musimy pokazać, czym jest jedność i polska racja stanu”. Zdaniem Morawieckiego musimy być przygotowanie na fake newsy i ataki na polu propagandowym. „Chaos to broń, którą posługuje się Moskwa. Nie możemy ulec tym manipulacjom. Musimy być razem, razem jesteśmy bezpieczni, razem nie damy się zaskoczyć, razem jesteśmy silni” – zakończył premier.

Nieco dalej poszedł prezydent Andrzej Duda, który wystąpił po premierze. Potwierdził, że Polacy „zginęli w wybuchu najprawdopodobniej rakiety”. Potem dodał, iż „wiemy, że we wtorek trwał rosyjski atak, ale nie mamy jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił tę rakietę”. Rakieta według prezydenta była „najprawdopodobniej produkcji rosyjskiej”.

To prezydent rozmawiał dziś z przywódcami naszych najważniejszych sojuszników: prezydentem USA Joe Bidenem, premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Biden miał zapewnić Dudę, że USA dotrzymują zobowiązań i stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Obiecał też udział amerykańskich ekspertów w wyjaśnianiu przyczyn tragedii.