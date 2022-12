Pat z Patriotami

Nowoczesne uzbrojenie nie pokonało na razie okopów polityki. Niemieckie Patrioty stoją kilkaset kilometrów od wschodnich granic Polski, podczas gdy już mogłyby być przygotowywane do przerzutu na wschodnią flankę NATO, by w konkretny sposób zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Mimo zapewnień obu stron o podtrzymywaniu oferty, gotowości do rozmów i pozostawaniu w kontakcie, między Berlinem i Warszawą niewiele się dzieje, a temat powoli przycicha. Kluczową salwę odpalił dwa tygodnie temu Jarosław Kaczyński – jej echo niosło się jeszcze w ubiegłym tygodniu po Bukareszcie.