Wewnętrzna czarownica

Ojciec Annie Ernaux był dumny z tego, że „nigdy nie przyniósł jej wstydu”.

Energię poświęcał na tuszowanie swojego pochodzenia z pracującej klasy społecznej. Dumny z córki, że udało jej się „wybić”, za żadne skarby nie chciał zdradzić, że nie zna zasad rządzących w sferach, do których awansowała. Ale kiedy umierał, wydawał się zagubiony. Zależny od innych, schorowany, nie przypominał zapracowanego mężczyzny, który woził dzieci do szkoły i tłumaczył życie. „Miejsce” to jedno z opowiadań ze zbioru Ernaux, tegorocznej noblistki, w którym pisze o ojcu.