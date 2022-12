Tajne badania PiS

Wiadomo, że podczas badań korzysta z autorskiej technologii iCode: osoba odpowiada na pytania, a specjalny algorytm sprawdza, jak szybko czyta, udziela odpowiedzi, jak dotyka ekranu itp.

Prawo i Sprawiedliwość nie chce ujawnić, z kim zawarło umowę na „Przeprowadzenie badań opinii publicznej” za 220 tys. zł. Ta została podpisana w październiku tego roku i obowiązywała do 25 listopada. Partia twierdzi, że dane dotyczące umowy „objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa”. POLITYCE udało się jednak ustalić, że badania przeprowadził dla PiS psycholog Rafał Ohme. „Światowy pionier w obszarze neuronauki stosowanej. Od 20 lat prowadzi badania i konsultacje na temat emocji w komunikacji i zarządzaniu” – można przeczytać na jego stronie internetowej. – Nowogrodzka może nie chcieć się do tego przyznać, bo Ohme przeprowadza mało jeszcze popularne w Polsce badania, które głęboko wchodzą w to, co naprawdę ludzie myślą. Wykorzystuje analizę reakcji fizjologicznych badanych i wyniki są bardzo wiarygodne – opowiada osoba związana z PiS. Dodaje, że być może także Ohme nie chciał, aby wszyscy dowiedzieli się, że wystawił fakturę partii rządzącej.Zapytaliśmy psychologa, czy wykonywał dla PiS takie badanie i czego ono dokładnie dotyczyło. – Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć, że jestem stroną tej umowy – odpowiada Rafał Ohme.

Badania PiS, technologia iCode

Wiadomo, że podczas badań korzysta z autorskiej technologii iCode: osoba odpowiada na pytania, a specjalny algorytm sprawdza, jak szybko czyta, udziela odpowiedzi, jak dotyka ekranu itp. Maszyna w pierwszej kolejności „uczy się” każdej badanej osoby, aby uwiarygodnić wyniki. Potem dostosowuje algorytm do badanego. Za pomocą mierzących czas reakcji algorytmów, łączących neuronaukę, psychologię i sztuczną inteligencję, ujawnia nie tylko to, co ludzie mówią i deklarują, ale przede wszystkim to, co tak naprawdę myślą.