Grand Press 2022. Dla kogo prestiżowa nagroda dziennikarska?

Grand Press to jedne z najważniejszych nagród dziennikarskich w Polsce. Wśród nominowanych jest reporter „Polityki” Paweł Reszka.

26. galę konkursu organizowanego przez magazyn „Press” otworzyło przemówienie mera Kijowa Witalija Kliczki. „Rosyjska propaganda próbuje stworzyć alternatywną rzeczywistość. Dlatego niezmiernie ważne jest przekazywanie prawdy o tym, co robi Rosja w Ukrainie. Polscy dziennikarze od pierwszych minut wojny byli w Ukrainie. To wy opowiadacie o tym, co się tutaj dzieje. Jesteśmy wam za to wdzięczni” – mówił na nagraniu odtworzonym w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Grand Press: sześć kategorii i tytuł Dziennikarza Roku

W kategorii news nagrodę zdobyli Jacek Harłukowicz i Janusz Schwertner z redakcji Onetu. Jury doceniło ich cykl tekstów o prezesie Polskiego Związku Tenisowego.

Za dziennikarstwo śledcze nagrodę otrzymał Piotr Świerczek z programu „Czarno na białym” TVN24, autor materiału „Siła kłamstwa” o pracy podkomisji smoleńskiej pod wodzą Antoniego Macierewicza.

Nagroda Grand Press Digital i 10 tys. zł powędrowała do redakcji FrontStory.pl.

Nagrody Grand Press przyznawane są od 1997 r. Dziennikarze i ich materiały rywalizują w sześciu kategoriach: news, dziennikarstwo śledcze, publicystyka, reportaż, wywiad i dziennikarstwo specjalistyczne. Kulminacją wieczoru jest przyznanie tytułu Dziennikarza Roku.

Prócz kategorii tematycznych przyznawane są nagrody: Grand Press Digital, Grand Press Economy, Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego oraz – po raz trzeci – tytuł Książki Reporterskiej Roku. W jury zasiadają uznani redaktorzy, wydawcy i szefowie mediów.