Kodeks wyborczy last minute i nakaz niszczenia dowodów

PiS przegłosował w Sejmie zmiany w kodeksie wyborczym last minute – w roku, w którym mają się odbyć wybory. Pojawił się w nim kolejny kontrowersyjny przepis.

W nowelizacji kodeksu wyborczego na ostatnią chwilę PiS nie tylko wprowadza „profrekwencyjne” rozwiązania, które... faworyzują PiS. Pod ich płaszczykiem przemycano przepisy, według których to Państwowa Komisja Wyborcza, czyli organ złożony z nominatów partii rządzącej, miała decydować, które organizacje mogą zgłaszać społecznych obserwatorów wyborów. I przepisy, które utrudniały im pracę. Te jednak w drugim czytaniu projektu wyeliminowano dzięki skutecznej akcji organizacji, które monitorują w Polsce głosowanie.

Zdecyduje członek rządu PiS

Ale żeby nie było za dobrze, pojawił się kolejny nowy, kontrowersyjny, dziwny przepis, zgłoszony w bloku poprawek last minute. Zmiana art. 42 nakazuje obserwatorom i mężom zaufania natychmiast niszczyć nagrania z głosowania, które mają prawo – w ramach reklamowanej przez władzę kontroli wyborów – robić podczas głosowania. A jeśli są na nich jakieś istotne dowody – mają je natychmiast przekazać członkowi rządu, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, czyli pełniącemu tę funkcję Januszowi Cieszyńskiemu. Temu samemu, przeciwko któremu NIK skierował doniesienie do prokuratury w sprawie zakupu – gdy był wiceministrem zdrowia – respiratorów w pandemicznym 2020 r.

Mniejsza o Cieszyńskiego, ale jaki jest sens niszczenia dowodów na łamanie prawa wyborczego, które mogą służyć zakwestionowaniu prawidłowości wyborów? Dlaczego mają pozostać wyłącznie w rękach rządu, który jest żywotnie zainteresowany wyborczą wygraną?

PiS jedną ręką, w imię transparentności wyborów, daje prawo nagrywania przebiegu głosowania, drugą je odbiera i nakazuje zniszczyć ewentualne dowody nieprawidłowości. Zatem jeśli ktoś nagra np. oszustwo wyborcze, wykorzystanie tego nagrania do skargi wyborczej będzie zależało od członka rządu.

Jaki jest sens dokumentowania?

Nakaz niszczenia nagrań można oczywiście uzasadniać ochroną danych osobowych głosujących czy ich prawem do tajemnicy głosowania. Ale to tworzy dodatkowo dowody sytuacji, która może być podstawą zakwestionowania wyników wyborów w danym okręgu. Jedyną kontrolę nad nimi ma sprawować minister, czyli szerzej – rząd PiS. Gdyby był nakaz przekazania materiałów do PKW, nie byłoby to tak oczywiście sprzeczne z konstytucją. Choć PKW to też nominaci partii rządzącej, jak zresztą wiele organów państwowych w ostatnich siedmiu latach, łącznie z kontrolnymi.

Zupełnie wystarczający dla ochrony danych osobowych byłby zakaz posługiwania się nagraniami do celów innych niż związane z procedurą wyborczą, a publiczne ich prezentowanie można być obwarować obowiązkiem anonimizacji, np. przez zamazanie twarzy. A tak niweczy się sens dokumentowania. Czy o to chodzi?

