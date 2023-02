Polacy łożą, rządzący lżą

Mimo szalejącej drożyzny licznik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znów pokazał rekordowy wynik – deklarowana suma wpłat w czasie 31. finału wyniosła 154 606 764 zł (przed rokiem: 136 282 325). WOŚP gra pod hasłem „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”. Ale przede wszystkim po raz pierwszy gra „dla małych i dużych” – pieniądze posłużą do walki z sepsą, jak szacuje WOŚP, doposażenia w sprzęt diagnostyczny potrzebuje ok. 80 szpitalnych laboratoriów. „Sepsa atakuje człowieka jak ukąszenie żmii – nagle i niespodziewanie – tłumaczył Jerzy Owsiak. – Organizm, broniąc się, wpada w panikę. Jego obrona raz się udaje, innym razem nie. I często kończy się to utratą życia”.

W finałową niedzielę 29 stycznia zbiórki prowadziły 1653 sztaby (w Polsce i 25 innych krajach), w sieci bank rozbił zaś kanał polityczno-satyryczny Make Life Harder – jego fani wpłacili na WOŚP 2,67 mln zł, 300 tys. więcej niż rok temu. W sumie aukcji jest ok. 200 tys. – licytacje trwają do 12 lutego, ostateczny stan konta będzie znany 31 marca. W akcję włączyli się politycy, sportowcy, twórcy, dziennikarze. Kiedy o tym piszemy, koszulka FC Barcelony Roberta Lewandowskiego jest warta 80 tys. zł (rakieta Igi Świątek poszła za 300 tys.), z aktorem Maciejem Musiałem można jechać na kebab w jego Ferrari za ok. 10 tys. zł, z Magdą Gessler – „połomotać faworki” za 25 tys. Spacer i obiad z Donaldem Tuskiem w Gdańsku wylicytowano za 301 100 zł. Ktoś zapłacił 200 tys. zł za przekazaną przez Agatę Kornhauser-Dudę fotografię ze Światowych Dni Młodzieży, która swego czasu krążyła po sieci jako mem, budząc wesołość.

W kwestii WOŚP para prezydencka nie gra w jednym chórze z PiS i sprzyjającymi mu mediami, które akcję Owsiaka tradycyjnie lekceważą albo lżą.