Łukasz Lipiński poleca nowy numer „Polityki”

O dwóch solistach Tusku i Trzaskowskim oraz „normalnym PiS” Dudy i Morawieckiego. O sztucznej inteligencji i czatbotach oraz o Konfederacji. O buncie dzieci i trickach handlowców – o tym m.in. piszemy w najnowszym numerze „Polityki”.

Tematem okładkowym najnowszego numeru „Polityki” jest tekst Rafała Kalukina o trudnej relacji między Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim (i skupionej wokół tego drugiego grupie polityków i samorządowców). Od tego, jak ci dwaj soliści ułożą się między sobą, w dużej mierze zależy wynik wyborczy Koalicji Obywatelskiej i całej opozycji.

• Mariusz Janicki też pisze o parze polityków, ale obozu władzy – Andrzeju Dudzie i Mateuszu Morawieckim. W czasach kryzysu i wojny prezydent, a także premier kreują się na dwa filary „dobrego, normalnego PiS”, a część liberalnych komentatorów to kupuje. Ile w tym prawdy i co to daje PiS-owi?

• Z kolei Wojciech Szacki zajmuje się rozmnażającą się ostatnio przez pączkowanie Konfederacją. Sprawdza coś, co wielu obserwatorów uważa za pewnik: czy rzeczywiście ta ekstrawagancka koalicja może zostać partnerem koalicyjnym PiS po jesiennych wyborach. Odpowiedzi są nieoczywiste.

• „Polityka” nie samą polityką stoi: jednym z tematów tygodnia jest fenomen błyskawicznej kariery sztucznej inteligencji, w tym słynnego ChatGPT. Rozwiniemy dzięki niej skrzydła czy stracimy pracę? O to, czy SI przyniesie nam więcej korzyści i szkód, pytamy także samego czatbota.