Przemówienie Bidena. „Wolni ludzie odmawiają życia w świecie beznadziei i ciemności”

„Witaj Polsko, nasz wspaniały sojuszniku” – zaczął swoje przemówienie na Zamku Królewskim prezydent USA Joe Biden. „Demokracje świata będą stały na straży wolności. Ta walka określi, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci i wnuki” – powiedział.

„Dziękuję, że przyjęliście mnie znowu w Warszawie” – mówił we wtorek Joe Biden, wspominając, jak rok temu, „kilka chwil po tym, gdy Putin rozpoczął największą wojnę lądową od czasów II wojny światowej”, był w polskiej stolicy i przemawiał na placu przed Zamkiem Królewskim.

„Rok temu świat stanął przed wizją upadku Kijowa. Ale Kijów się trzyma, stoi dumnie, wysoko trzyma głowę. A przede wszystkim jest wolny! Kiedy Rosja dokonała inwazji, była to wielka próba także dla Stanów Zjednoczonych i NATO, dla wszystkich państw demokratycznych. Zagrożenie było wielkie, ale na nie odpowiedzieliśmy. Jesteśmy mocni i zjednoczeni. Pokazaliśmy, że będziemy bronić suwerenności, wolności i demokracji” – mówił prezydent USA w Arkadach Kubickiego.

Biden: Putin się bardzo pomylił

Joe Biden wrócił od razu do historycznej wizyty w poniedziałek w Kijowie i spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. „Powiedziałem mu: będziemy trzymać się razem” – relacjonował.

Dalej opisywał wielką pomyłkę Putina, który liczył na zupełnie inny przebieg zdarzeń, tymczasem naród ukraiński okazał się zbyt mocny, a państwa demokratyczne zjednoczone. „Zamiast finlandyzacji NATO doczekał się natoizacji Finlandii i Szwecji. Myślał, że z nośników energii stworzy broń, ale mu się nie udało. Stanął naprzeciw czegoś, czego się nie spodziewał. Bo w sytuacji tak wielkiej próby ważne jest, kto z nami stoi. Wy, Polacy, dobrze wiecie, co to znaczy. Wiecie, co oznacza solidarność”.

Według Bidena rok po wojnie Putin już nie wątpi w siłę demokratycznej koalicji, ale „nadal wątpi w nasze przekonanie i nasze wsparcie dla Ukrainy”. Dlatego bardzo mocno podkreślił: „Wsparcie dla Ukrainy się nie zachwieje, NATO nie będzie podzielone, nie będziemy zmęczeni. A żądza Putina, żeby podbić obcą ziemię, się nie ziści”.

O wolność dla nas, naszych dzieci i wnuków

Głównym motywem warszawskiego przemówienia prezydenta USA zdawała się być wolność i jej znaczenie – nie tylko dziś, ale w bliższej i dalszej przyszłości.

„Wolność – to jest przesłanie, które przywiozłem do Kijowa. Prezydent Zełenski mówił, że ich walka określi świat, w jakim przyjdzie żyć dzieciom i wnukom. On mówił nie tylko o ukraińskich dzieciach i wnukach, mówił także o naszych. Bo apetytu autokraty nie można zaspokoić, on rozumie tylko słowo »nie!«. Nie zabierzesz mi kraju, nie zabierzesz mojej wolności. Dyktator, który chce odbudować imperium, nie może wygrać z miłością do wolności. Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji. Wolni ludzie odmawiają życia w świecie beznadziei i ciemności” – przekonywał Biden.

„To był rok niesłychanej brutalności rosyjskich oddziałów, przestępstw przeciwko ludzkości bez żadnych wyrzutów sumienia, używania przemocy i gwałtów jako narzędzi walki. Nikt nie może odwrócić swoich oczu od rosyjskich ohydztw” – opisywał amerykański prezydent. „Ale odpowiedź była niesamowita. Rok po tym, jak bomby zaczęły spadać, Ukraina jest wolna i niepodległa. Od Chersonia do Charkowa Ukraińcy odzyskują swoje ziemie, flaga niebesko-żółta powiewa, a świat to widzi. W październiku 143 narody w ONZ potępiły rosyjską grabież, a tylko cztery ją poparły” – przypomniał.

Zwracał się także do Rosjan. Mówił, że USA i Europa nie chcą grabić Rosji, a trwająca wojna jest tragedią, która wybrał rosyjski prezydent. „Nasi sojusznicy nie są przeciwnikami Rosji. Każdy dzień wojny to jest wybór Putina. Gdyby przerwał najazd na Ukrainę, skończyłaby się wojna” – przekazał.

Biden o świętej przysiędze NATO

„Poświęćcie chwilę, obróćcie się i spójrzcie na siebie. Zobaczcie, ile zrobiliście, ile ludzi z Ukrainy przyjęliście, jak otworzyliście serca” – Biden zwrócił się w pewnym momencie do wszystkich Polaków. Wspominał, jak przed rokiem odwiedził w Warszawie ukraińskich uchodźców. „Zobaczyłem ich zmęczone twarze, zobaczyłem dzieci, które bały się, że już nigdy nie zobaczą swoich ojców. I w tym trudnym momencie Polacy ich przyjęli”.

Prezydent USA kilka razy podkreślał wagę stworzenia przez USA ogólnoświatowej koalicji, która dostarcza Ukraińcom niezbędną broń. Mówił, że w amerykańskim Kongresie zjednoczeni w tej sprawie są Demokraci i Republikanie. I że dostawy broni dla Ukrainy zwiększa także Unia Europejska. „Rosja zapłaci cenę za tę zbrodnię. Będziemy zwiększać sankcje, będziemy starali się, by winni ponieśli karę” – dodał. Ale też przestrzegał: „Wolność nie jest kwestią walki jednego dnia czy roku. Ukraina cały czas się broni, czekają ją jeszcze trudne dni i trudna walka”.

Bardzo mocno wybrzmiały słowa o jedności i solidarności NATO. „Niech Rosja wie, że atak na jednego członka Sojuszu jest atakiem na całe NATO. To jest święta przysięga”.

Przede wszystkim zaś – jak tłumaczył amerykański prezydent – nie chodzi tylko o to, przeciw czemu się przeciwstawiamy, ale też o to, co chcemy budować. „Jesteśmy w kluczowym momencie. Decyzje, które podejmiemy w najbliższych pięciu latach, będą decydować o przyszłości na kolejne dziesiątki lat. Dotyczy to Ameryki, ale także wolnych narodów świata” – oznajmił Biden. I po raz kolejny podkreślił wartość wolności. „Wszystko, co robimy teraz, robimy dla naszych dzieci i wnuków, żeby wiedziały, co oznacza wolność. Niech Bóg was wszystkich błogosławi, niech Bóg błogosławi Polskę” – zakończył.

USA potrzebują Polski, Polska potrzebuje USA

Prezydent USA Joe Biden przyleciał do Warszawy w poniedziałek późnym wieczorem. Na lotnisku powitali go szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych i szef biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.

Oficjalne powitanie przywódcy Stanów Zjednoczonych zaplanowano na wtorek o godz. 12:50, dziesięć minut później miała rozpocząć się rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą. Z powodu opóźnienia samochód z Joe Bidenem wyruszył w stronę Pałacu Prezydenckiego chwilę po godz. 13. Kwadrans później na dziedzińcu został powitany przez Andrzeja Dudę i urzędników jego kancelarii. Po wysłuchaniu hymnów Stanów Zjednoczonych i Polski obaj prezydenci weszli do Pałacu.

Po rozmowie polityków spotkały się polska i amerykańska delegacja krajów pod przewodnictwem obu prezydentów. Andrzej Duda mówił po spotkaniu o zaplanowanym na popołudnie przemówieniu Bidena: – Przemówienie prezydenta USA w Warszawie jest docenieniem wkładu w budowę bezpieczeństwa przez nasz kraj; to sygnał dla inwestorów, że Polska jest bezpieczna. Duda podziękował za wizytę Bidena w Kijowie. – To było spektakularne, strategiczne posunięcie, wzmacniające morale Ukrainy.

– Stany Zjednoczone potrzebują Polski, tak jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych. Nasze wsparcie wobec Ukrainy jest niezachwiane – mówił Biden. – Dziękuję Polsce i Polakom za pomoc Ukrainie. To było niezwykłe.

To druga wizyta Joe Bidena w Polsce. Pierwsza miała miejsce pod koniec marca ubiegłego roku. Biden wygłosił przemówienie, podobnie jak poprzednio, na Zamku Królewskim, ale tym razem w Arkadach Kubickiego. Ambasador USA Mark Brzezinski uważa, że to symboliczne. „Arkady Kubickiego są na Starym Mieście. Stare Miasto, tak jak cała Warszawa, było tragicznie zniszczone w czasie II wojny światowej, odbudowane z popiołów. Ta symbolika odbudowy z popiołów ma tak głębokie znaczenie, biorąc pod uwagę to, co chcemy zrobić, co zrobimy z Ukrainą” – mówił w rozmowie z TVN24.

Prezydent USA wyleci z Polski w środę.

Joe Biden w Polsce: historyczny moment

„To jest historyczny moment. Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu jednego roku. To jest ogromny zaszczyt” – powiedział Brzezinski. Paula Dobriansky, była wiceszefowa amerykańskiej dyplomacji, zwraca uwagę, że choć wizyta Bidena jest bezpośrednio związana z wojną w Ukrainie, to również stanowi podkreślenie „centralnej” roli, jaką odgrywa obecnie Polska. „Mam nadzieję, że Polska i prezydent Duda wykorzystają tę okazję, by pokazać swoje przywództwo – nie tylko w kwestiach wojskowych, ale też takich jak energetyka czy bezpieczeństwo żywności. To okazja dla przywództwa, aktywności na rzecz Europy Środkowej. Bo z pewnością jesteśmy świadkami transformacji na kontynencie” – dodała.

„To będzie jeden z decydujących momentów tej prezydentury” – to z kolei amerykański senator Lindsey Graham. „Politico” zauważa, że wizyta Bidena w Polsce ma miejsce tuż przed pierwszą rocznicą inwazji Rosji. Zdaniem analityków wojskowych Putin może zademonstrować z tej okazji swoją siłę. Według amerykańskiego portalu przyjazd prezydenta USA do Warszawy ma być „pokazem buntu” wobec Rosji.



Czytaj też: Czy Biden prowadzi w Ukrainie zastępczą wojnę z Rosją?

Nie zostawimy Ukraińców samych

Prezydent Biden weźmie także udział w spotkaniu przywódców państw Europy Środkowej należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli Bukareszteńskiej Dziewiątki. Tematem spotkania będą dwie kwestie – pomoc dla Ukrainy i rekonfiguracja wschodniej flanki NATO, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. „Warszawa oczekuje stałej obecności oddziałów sojuszników, w tym amerykańskich, na polskiej ziemi” – stwierdził.

Zapytany o przesłanie wizyty Bidena dla Moskwy ambasador Mark Brzezinski powiedział: „Będziemy stali przy Ukraińcach tak długo, jak będzie to konieczne. Nie zostawimy ich samych sobie. Nie zatrzymamy się, nie cofniemy się. Będziemy chronić tych, którzy wspierają Ukraińców, jak Polska, i każdego centymetra jej ziemi”.

Czytaj też: Ameryka uratowała Ukrainę przed upadkiem. Bije Rosję, a nawet Chiny

Biden jak Churchill

Podczas poprzedniej wizyty w Polsce, w marcu 2022, Joe Biden wypowiedział znaczące słowa o tym, że Władimir Putin „nie może pozostać u władzy”. Uznano to za sensacyjną niespodziankę, a nawet swego rodzaju zmianę kursu wobec Rosji, gdyż wcześniejsza polityka administracji Bidena nie promowała otwarcie „zmiany reżimu” w Moskwie.

Komentatorzy amerykańscy uznali to przemówienie za znakomite. Padły nawet porównania do legendarnych wystąpień Winstona Churchilla podczas II wojny światowej. Duże wrażenie zrobiły również spotkania Bidena z ukraińskimi uchodźcami. Za nieprzypadkowe uznano, że w czasie wizyty doszło do pierwszego ataku rakietowego na położony w pobliżu polskiej granicy Lwów; komentowano to jako ostrzeżenie dla USA.

Czytaj też: Ameryka nie boi się pogróżek Rosji. Coraz śmielej pomaga Ukrainie