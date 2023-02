Wizyta Bidena w Polsce. Prezydent USA spotkał się z Andrzejem Dudą

Joe Biden jest w Warszawie już od poniedziałkowego wieczoru, oficjalnie przywitany przez Andrzeja Dudę został we wtorek. Po południu prezydent USA wygłosi przemówienie na Zamku Królewskim.

Prezydent USA Joe Biden przyleciał do Warszawy w poniedziałek późnym wieczorem. Na lotnisku powitali go szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych i szef biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.

Oficjalne powitanie przywódcy Stanów Zjednoczonych zaplanowano na wtorek o godz. 12:50, dziesięć minut później miała rozpocząć się rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą. Z powodu opóźnienia samochód z Joe Bidenem wyruszył w stronę Pałacu Prezydenckiego chwilę po godz. 13. Kwadrans później na dziedzińcu został powitany przez prezydenta Andrzeja Dudę i urzędników jego kancelarii. Po wysłuchaniu hymnów Stanów Zjednoczonych i Polski obaj prezydenci weszli do Pałacu.

Po rozmowie polityków spotkały się polska i amerykańska delegacja krajów pod przewodnictwem obu prezydentów. Andrzej Duda mówił po spotkaniu o zaplanowanym na popołudnie przemówieniu Bidena: – Przemówienie prezydenta USA w Warszawie jest docenieniem wkładu w budowę bezpieczeństwa przez nasz kraj; to sygnał dla inwestorów, że Polska jest bezpieczna. Duda podziękował za wizytę Bidena w Kijowie. – To było spektakularne, strategiczne posunięcie, wzmacniające morale Ukrainy.

– Stany Zjednoczone potrzebują Polski, tak jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych. Nasze wsparcie wobec Ukrainy jest niezachwiane – mówił Biden. – Dziękuję Polsce i Polakom za pomoc Ukrainie. To było niezwykłe.

To druga wizyta Joe Bidena w Polsce. Pierwsza miała miejsce pod koniec marca ubiegłego roku. We wtorek 21 lutego Biden wygłosi przemówienie, podobnie jak poprzednio na Zamku Królewskim, ale tym razem w Arkadach Kubickiego. Ambasador USA Mark Brzezinski uważa, że to symboliczne. „Arkady Kubickiego są na Starym Mieście. Stare Miasto, tak jak cała Warszawa, było tragicznie zniszczone w czasie II wojny światowej, odbudowane z popiołów. Ta symbolika odbudowy z popiołów ma tak głębokie znaczenie, biorąc pod uwagę to, co chcemy zrobić, co zrobimy z Ukrainą” – mówił w rozmowie z TVN24.

Prezydent USA wyleci z Polski w środę.

Joe Biden w Polsce: historyczny moment

Wystąpienie zaplanowano na godz. 17:30. Ambasada USA zaprasza na spotkanie wszystkich mieszkańców – udział można zgłaszać na stronie internetowej placówki. „Należy spodziewać się kontroli bezpieczeństwa. Duże torby, plecaki, parasole, jak również transparenty, plakaty czy flagi nie będą dozwolone. Prosimy pamiętać o ciepłym ubiorze” – czytamy w komunikacie.

„To jest historyczny moment. Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu jednego roku. To jest ogromny zaszczyt” – powiedział Brzezinski. Paula Dobriansky, była wiceszefowa amerykańskiej dyplomacji, zwraca uwagę, że choć wizyta Bidena jest bezpośrednio związana z wojną w Ukrainie, to również stanowi podkreślenie „centralnej” roli, jaką odgrywa obecnie Polska. „Mam nadzieję, że Polska i prezydent Duda wykorzystają tę okazję, by pokazać swoje przywództwo – nie tylko w kwestiach wojskowych, ale też takich jak energetyka czy bezpieczeństwo żywności. To okazja dla przywództwa, aktywności na rzecz Europy Środkowej. Bo z pewnością jesteśmy świadkami transformacji na kontynencie” – dodała.

„To będzie jeden z decydujących momentów tej prezydentury” – to z kolei amerykański senator Lindsey Graham. „Politico” zauważa, że wizyta Bidena w Polsce będzie miała miejsce tuż przed pierwszą rocznicą inwazji Rosji. Zdaniem analityków wojskowych Putin może zademonstrować z tej okazji swoją siłę. Według amerykańskiego portalu przyjazd prezydenta USA do Warszawy ma być „pokazem buntu” wobec Rosji.



Czytaj też: Czy Biden prowadzi w Ukrainie zastępczą wojnę z Rosją?

Nie zostawimy Ukraińców samych

Prezydent Biden weźmie udział w spotkaniu przywódców państw Europy Środkowej należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli Bukareszteńskiej Dziewiątki. Tematem spotkania będą dwie kwestie – pomoc dla Ukrainy i rekonfiguracja wschodniej flanki NATO, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. „Warszawa oczekuje stałej obecności oddziałów sojuszników, w tym amerykańskich, na polskiej ziemi” – stwierdził.

Zapytany o przesłanie wizyty Bidena dla Moskwy ambasador Mark Brzezinski powiedział: „Będziemy stali przy Ukraińcach tak długo, jak będzie to konieczne. Nie zostawimy ich samych sobie. Nie zatrzymamy się, nie cofniemy się. Będziemy chronić tych, którzy wspierają Ukraińców, jak Polska, i każdego centymetra jej ziemi”.

Czytaj też: Ameryka uratowała Ukrainę przed upadkiem. Bije Rosję, a nawet Chiny

Biden jak Churchill

Podczas poprzedniej wizyty w Polsce, w marcu 2022, Joe Biden wypowiedział znaczące słowa o tym, że Władimir Putin „nie może pozostać u władzy”. Uznano to za sensacyjną niespodziankę, a nawet swego rodzaju zmianę kursu wobec Rosji, gdyż wcześniejsza polityka administracji Bidena nie promowała otwarcie „zmiany reżimu” w Moskwie.

Komentatorzy amerykańscy uznali to przemówienie za znakomite. Padły nawet porównania do legendarnych wystąpień Winstona Churchilla podczas II wojny światowej. Duże wrażenie zrobiły również spotkania Bidena z ukraińskimi uchodźcami. Za nieprzypadkowe uznano, że w czasie wizyty doszło do pierwszego ataku rakietowego na położony w pobliżu polskiej granicy Lwów; komentowano to jako ostrzeżenie dla USA.

Czytaj też: Ameryka nie boi się pogróżek Rosji. Coraz śmielej pomaga Ukrainie