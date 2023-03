Już prawie 650 podpisów. Dziennikarze protestują po tragicznej śmierci Mikołaja Filiksa

Od Ambroziaka z OKO.press do Żyły z „Tygodnika Powszechnego", 645 protestujących dziennikarzy i dziennikarek zarejestrowaliśmy w piątkowe popołudnie 10 marca. Apelujemy o kolejne podpisy.

W mailu do wszystkich osób, które już się podpisały „poprosiliśmy o wsparcie dalszej akcji zbierania podpisów. Mówcie, prosimy, o naszym proteście w mediach swoich i innych, piszcie w mediach społecznościowych. I najważniejsze: namówcie jedną czy dwie konkretne osoby np. ze swojej redakcji na podpis. Na liście jest masa gwiazd oraz redaktorek i redaktorów naczelnych, ale każda osoba ma jeden podpis i wszystkie one liczą się tak samo”.

Tę samą prośbę kierujemy do wszystkich Czytelników, którzy popierają protest – rozpowszechniajcie informację o naszym proteście, np. w mediach społecznościowych. A jeśli macie znajomych dziennikarzy zachęćcie do podpisania, chyba że już to zrobili.

Część protestujących do maili dołącza komentarze. Andrzej Rudke z Radia 357 podpisuje „ze szczególnym akcentem na słowa »do czasu ukarania winnych«”. Jest dużo podziękowań za inicjatywę, dużo oburzenia, ale nawet w tych prywatnych komentarzach trzymamy się w ryzach kultury słowa.

Odróżnić się od „niedziennikarzy”

Powtarzają się uwagi, że chodzi o to, by odróżnić się od „niedziennikarzy” z TVP i publicznego Radia Szczecin, którzy podali informację wskazującą, że to Mikołaj Filiks był ofiarą pedofila. Niespełna 16-letni chłopak 17 lutego odebrał sobie życie. Wydaje się, że podpis jest obroną naszej zawodowej tożsamości czy nawet godności naszego zawodu.

Na liście są znane nazwiska, w tym laureaci najważniejszej nagrody dziennikarskiej Grand Press, czyli zdobywcy tytułu „Dziennikarza Roku”: Jacek Żakowski, Monika Olejnik, Bianka Mikołajewska, Tomasz Sekielski, Jerzy Jurecki, Andrzej Morozowski, Konrad Piasecki, Artur Domosławski, Marcin Kącki oraz Mariusz Szczygieł (laureat Nagrody Nike 2019). A także Cezary Łazarewicz, laureat Nagrody Nike 2017 za reportaż historyczny „Żeby nie było śladów” (o sprawie Grzegorza Przemyka).

Są szefowie najważniejszych mediów (wymieniamy w przypadkowej kolejności): Onetu, Radia TOK FM, „Gazety Wyborczej”, „Tygodnika Powszechnego”, „Rzeczpospolitej”, „Polityki”, „Faktu”, TVN24, „Newsweeka”, Radia Zet, Wirtualnej Polski, a także magazynu „Press”. Są dziennikarze „Super Expressu”, Polsat News. Przedstawiciele Towarzystwa Dziennikarskiego z Sewerynem Blumsztajnem, a także Weronika Mirowska, prezeska Fundacji Grand Press.

Ale kluczowy jest masowy udział dziennikarzy z tytułów lokalnych, branżowych, czasem małych portali, niedużych radiostacji. Są z nami Maksymilian Dura z Defence24, Marek Lis z „Nowin Jeleniogórskich”, Marcin Galent z „Kwartalnika Zdanie”, Cezary Gawrys, były naczelny „Więzi”, Łukasz Nosarzewski z „Express Elbląg”, Lena Rowicka z „Dziennika Płockiego”, Wojciech Słowakiewicz z portalu Wsponanie.pl.

Powtarzają się uwagi, że protest jest świadectwem solidarności środowiska dziennikarskiego z ofiarami „medialnej obróbki”, że daje nam siłę i jest antidotum na bezradność, jaką odczuwamy wobec manipulacji propagandy. Że jest próbą rysowania granic, jakich dziennikarz nie może przekraczać, jeśli chce zasłużyć na to miano.

Poniżej przypominamy tekst protestu. Prosimy dziennikarzy i dziennikarki o podpisywanie, o ile zgadzacie się z głównym przekazem. Uwaga! Informację o poparciu protestu prosimy wysyłać na adres protest@oko.press, podając swoje imię nazwisko, redakcję/afiliację dziennikarską.

Dziennikarski protest po tragicznej śmierci Mikołaja Filiksa

Tragiczna śmierć niespełna 16-letniego Mikołaja Filiksa stała się wyzwaniem dla opinii publicznej, a zwłaszcza dla naszego środowiska, bo mogły się do niej przyczynić działania osób przedstawiających się tak jak my – jako dziennikarze i dziennikarki. Media publiczne – Radio Szczecin oraz TVP Info – informując 28 grudnia 2022 r. o wyroku z grudnia 2021 r. dotyczącym osoby skazanej za czyny pedofilskie, zrobiły to w sposób, który pozwolił na łatwą identyfikację ofiary, którą było dziecko szczecińskiej posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks.

Jako dziennikarki i dziennikarze jesteśmy oburzeni tak rażącym brakiem zasad i odpowiedzialności za słowo.

Atak podjęły media publiczne i tzw. prawicowe, wypowiadali się politycy PiS, w mediach społecznościowych pojawiły się obrzydliwe insynuacje pod adresem rodziny posłanki. Wiele wskazuje, że uderzenie w polityczkę i jej syna miało posłużyć do skompromitowania opozycji.

Wyrażamy nadzieję, że – nawet jeśli nie jest to możliwe w obecnych warunkach politycznych – w przyszłości dojdzie do pełnego wyjaśnienia, jak było możliwe tak skandaliczne naruszenie zasad etyki dziennikarskiej, oraz do ukarania osób odpowiedzialnych za rażące złamanie podstawowych reguł naszego zawodu. W szczególności mamy tu na myśli redaktora naczelnego Radia Szczecin Tomasza Duklanowskiego, autora pierwszego materiału, który rozpoczął tragiczną w skutkach nagonkę na posłankę Filiks i jej najbliższych, ale także inne osoby, które brały i wciąż biorą udział w tym procederze.

Podpisując ten apel, wzywamy do tego, by do czasu wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych nie przyjmować zaproszeń do programów TVP, TVP Info, a także Radia Szczecin. Nawet w najbardziej rozgorączkowanej rzeczywistości politycznej musimy stawiać sobie granicę – jest nią krzywda niewinnego człowieka, w szczególności dziecka.

Zachęcamy dziennikarzy i dziennikarki wszystkich mediów, od ogólnopolskich po lokalne i branżowe, do indywidualnego podpisywania tego protestu.

Podpisy prosimy wysyłać na adres: protest@oko.press

Dorota Abramowicz Zawsze Pomorze

Anton Ambroziak OKO.press

Jacek Amsterdamski WP.PL

Janusz Anderman Gazeta Wyborcza

Sabina Augustynowicz Grupa Medium

Jerzy Baczyński Tygodnik Polityka

Mateusz Baczyński Onet

Sylwia Bagińska redakcja WP Wiadomości

Magdalena Bajer była przewodnicząca REM

Edyta Baker Tygodnik NIE

Aneta Bańkowska WP.pl

Miłosz Baran Onet

Joanna Barańska Onet

Katarzyna Barczyk-Sikora Onet

Dominik Bąk Dziennik Super Nowości

Adriana Bąkowska Radio Nowy Świat

Janusz Bekas Gazeta Przemysłu Drzewnego

Marek Beylin Gazeta Wyborcza

Beata Bialik WP.pl

Sebastian Białach Dziennik Wschodni

Bogdan Białek b. red. nacz. Charakterów, emeryt

Krzysztof Białkowski Radio ZET

Wojciech Biedak były dziennikarz Radia Merkury Poznań

Kamila Biedrzycka Super Express/Express Biedrzyckiej

Beata Biel TVN24

Jędrzej Bielecki Rzeczpospolita

Wiktoria Bieliaszyn Gazeta Wyborcza

Martyna Bielska Onet.pl

Seweryn Blumsztajn Towarzystwo Dziennikarskie

Karolina Błaszkiewicz Onet

Krzysztof Bobiński Towarzystwo Dziennikarskie

Grażyna Bochenek dziennikarka

Krzysztof Boczek OKO.press, magazyn PRESS

Rafał Bolanowski Gazeta Wyborcza Rzeszów

Małgorzata P. Bonikowska Dziennik Gazeta, Kanada

Maciej Borkowski publicysta

Dorota Borodaj dziennikarka niezależna

Katarzyna Borowiecka Radio 357

Małgorzata Bos-Karczewska Polonia.nl

Katarzyna Bosacka TVN

Michał Broniatowski Onet.pl

Kazimierz Brzezicki Poprawny.pl

Maciej Brzeziński Auto Świat

Edyta Brzozowska Onet.pl

Artur Brzozowski Gazeta Wyborcza Wrocław

Andrzej Buda nj24.pl (dawne Nowiny Jeleniogórskie)

Stasia Budzisz freelancerka

Joanna Bujakiewicz Gazeta Wyborcza

Piotr Burda Portal Narty.pl

Krzysztof Burnetko Tygodnik Polityka

Dawid Burzacki Dziennik Śledczy

Artur Celiński Magazyn Miasta

Marcin Celiński Reset Obywatelski

Kamila Ceran Radio TOK FM

Dorota Ceran ceran.press

Tomasz Chaciński były dziennikarz Radia Szczecin

Marcin Chłopaś Newsweek

Aleksander Chodura Gazeta Wyborcza Katowice

Bogusław Chrabota Rzeczpospolita

Mikołaj Chrzan Gazeta Wyborcza

Magdalena Chrzczonowicz OKO.press

Władysław Chutowski emerytowany dziennikarz

Elżbieta Cichocka emerytowana dziennikarka Gazety Wyborczej

Wojciech Cieśla Fundacja Reporterów

Joanna Cieśla-Hanke Tygodnik Polityka

Jan Cipiur publicysta ekonomiczny

Zuzanna Csató emerytowana dziennikarka

Darek Cychol Tygodnik Fakty po Mitach

Kamila Czaja artPAPIER

Marek Czarkowski Tygodnik Przegląd

Katarzyna Czarnecka Tygodnik Polityka

Jacek Czarnecki Radio ZET

Jacek Czekalski Telewizja Aleksandrów

Paweł Czernich Onet

Kuba Czernikiewicz Onet

Anna Czerwińska Fakty TVN

Michał Czubak Portal Tydzien.net.pl

Wojciech Czuchnowski Gazeta Wyborcza

Mariusz Czykier Eurosport

Dariusz Ćwiklak Newsweek

Rafał Dajbor freelancer

Jolanta Danak emerytowana dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów

Jerzy Danielewicz Wydawnictwo Bauer

Marta Danielewicz Gazeta Wyborcza Poznań

Michał Danielewski OKO.press

Roman Daszczyński Portal Gdansk.pl

Justyna Dąbrowska-Cydzik Wirtualnemedia.pl

Monika Dąbrowska-Kuchna Wydawnictwo Bauer

Michał Dąbrowski ESKA Łódź

Jakub Demiańczuk Tygodnik Polityka

Kinga Dereniowska Dziennik Super Nowości

Paweł Deresz dziennikarz

Piotr Derlukiewicz były dziennikarz "Gazeta Wyborcza Trójmiasto"

Dominika Długosz-Gierszewska Newsweek

Bożena Dobrzyńska Portal MójRadom.pl

Jarosław Dobrzyński Monitor Szczeciński

Eliza Dolecka Zdrowie.gazeta.pl

Artur Domosławski Tygodnik Polityka

Tomasz Dostatni OP, publicysta

Krzysztof Dowgird emerytowany dziennikarz, Towarzystwo Dziennikarskie

Piotr Drabik Radio ZET

Kamila Drecka freelancerka

Katarzyna Droga Twój Styl

Anna Dryjańska NaTemat

Idalia Dubicka Tygodnik NIE

Marzena Duchnowicz Radio ZET

Jędrzej Dudkiewicz Wysokie Obcasy

Dawid Dudko Onet Kultura

Anna Dudzińska Radio 357

Maksymilian Dura Portal Defence24.pl

Bogdan Duraj chojnice.comJan Dziadul Tygodnik Polityka

Malwina Dziedzic Tygodnik Polityka

Piotr Dzięciołowski dziennikarz

Kamil Dziubka Onet

Maria Eichler Chojnice, Chojniczanin.plMichał Engelhardt wolny strzelec

Dariusz Fedor Kontynenty

Michał Fedorowicz WP.pl

Bartłomiej Feretycki telewizja NEWS24

Łukasz Fikus Kapituła dziennikarska Nagrody im. Dariusza Fikusa

Kacper Forreiter Onet

Norbert Frątczak Tygodnik Polityka

Dominika Frydrych Wirtualna Polska

Piotr Frydryszek emerytowany dziennikarz radiowy z Poznania

Ewa Furtak Gazeta Wyborcza

Łukasz Gadzała Onet

Piotr Gajdziński Miesięcznik Odra

Marcin Galent Kwartalnik Zdanie

Magdalena Gałczyńska Onet.pl

Grzegorz Gauden dziennikarz

Tomasz Gawiński Tygodnik Angora

Maciej Gawlikowski freelancer

Cezary Gawryś Kwartalnik Więź

Joanna Gergont Radio Ostrowiec

Anna Gielewska Fundacja Reporterów

Hanna Maria Giza klcw.pl

Maciej Głogowski Radio TOK FM

Karolina Głowacka Radio TOK FM

Witold Głowacki OKO.press

Ewa Godlewska Czas Czchowa

Adam Gogacz Cogitantium

Dariusz Gołębiewski Bolec.Info

Anna Tess Gołębiowska-Kmieciak dziennikarka niezależna

Karolina Kaja Gołuchowska Ofeminin, Onet

Jerzy Gonczarski dziennikarz niezależny

Anna Gorczyca Gazeta Wyborcza

Katarzyna Gorzkiewicz Tygodnik Angora

Michał Gostkiewicz WP.PL

Żaneta Gotowalska WP.pl

Dominika Górna Tydzień Ziemi Śremskiej

Tomasz Górnicki Super Nowości

Jarosław Grabowski Gazeta Wyborcza

Robert Graczyk Komputer Świat, Onet

Małgorzata Gradkowska Portal Zawsze Pomorze

Barbara Gregorczyk Radio Nowy Świat

Renata Grochal Newsweek

Magdalena Grochowska freelancerka

Brygida Grysiak TVN24

Alicja Grzybiak dziennikarka

Aleksander Gurgul Gazeta Wyborcza

Adrian Hadasz Press.pl

Piotr Halicki Onet.pl

Jacek Harłukowicz Onet.pl

Jan Hartman Tygodnik Polityka

Weronika Henszel Poznań, Fakt

Natalia Hübner TVN24

Maciej Huzarewicz Lwowek24.pl

Roman Imielski Gazeta Wyborcza

Andrzej Iwanowski emerytowany dziennikarz

Ewa Jabłońska Super Express

Witold Jabłoński Monitor Szczeciński

Irmina Jach Goniec.pl

Dariusz Jachno freelancer

Rafał Jagła Gazeta Tygodniowa

Tomasz Jakubowski Gazeta Wyborcza

Grzegorz Jakubowski Gazeta Finansowa

Mariusz Jałoszewski OKO.press

Mariusz Janicki Tygodnik Polityka

Tomasz Janicki Radio SUPER.FM

Kuba Janicki freelancer

Maciej Januchowski Wasze Radio

Ewa Jarczyk Telewizja Toruń

Dariusz Jarmuła freelancer

Katarzyna Jaroch Gazeta Stołeczna

Sławomir Jasicki Gazeta Kołobrzeska

Anna Jasińska Twój Styl

Lidia Jastrzębska emerytowana dziennikarka

Martyna Jaszczolt TVN24

Maja Jaszewska freelancerka

Adam Jaśkow Kwartalnik Zdanie

Tomasz Jaworski TVN24

Arkadiusz Jażdżejewski Radio Weekend FM

Leszek Jażdżewski Liberte!

Tomasz Jeleński Radio 357

Magda Jethon Radio Nowy Świat

Marcin Jędrasiewicz RASP

Kacper Jędrzejczak Info-Kętrzyn24.pl

Agnieszka Jędrzejczyk OKO.press

Jan Józefowski Portal wPoznaniu.pl

Witold Jurasz Onet

Jerzy Jurecki Tygodnik Podhalański

Aneta Juśkiewicz Onet

Katarzyna Kaczorowska Tygodnik Polityka , Wrocław

Grażyna Kaim Tygodnik Przełom

Lena Kaletowa emerytowana dziennikarka

Katarzyna Kalus money.pl, Wirtualna Polska

Katarzyna Kalus WP.pl

Maciej Kałach Onet

Maciej Kamiński emerytowany dziennikarz

Jerzy Kamiński freelancer

Paweł Kapusta WP.PL

Magdalena Karst-Adamczyk Wysokie Obcasy

Łukasz Karusta TVN24

Anita Karwowska Gazeta Wyborcza

Jakub Karyś Towarzystwo Dziennikarskie

Eryk Kawecki student dziennikarstwa

Marcin Kącki Gazeta Wyborcza

Magdalena Kicińska Pismo.Magazyn Opinii

Łukasz Kijek Gazeta.pl

Bertold Kittel TVN24

Patryk Knapczyk Wieści z Powiatu, ibytow.pl

Bartosz Kocejko OKO.press

Andrzej Kocjan Radio ZET

Katarzyna Kojzar OKO.press

Katarzyna Kolenda-Zaleska TVN24

Janusz Kołodziej Tele Pro

Magdalena Kołodziej Gazeta Wyborcza

Mateusz Kołodziej Portal "Śląska Opinia"

Mikołaj Kołyszko Podcast Religioznawczy

Ewa Konarzewska - Michalak Miesięcznik "Życie Uniwersyteckie"

Andrzej Konaszewski Miesięcznik TELEKABEL & digital tv

Natalia Kondratiuk-Świerubska Gazeta.pl

Agata Kondzińska Gazeta Wyborcza

Andrzej Koneszko TVN24

Wacław Jerzy Koniecpolski Tygodnik Fakty po Mitach

Kinga Konieczny freelancerka

Jagoda Koprowska emerytowana dziennikarka

Maria Kornaga Radio 357

Stanisław Kornatowski TVN24

Jacek Korus Newsweek

Karolina Korwin-Piotrowska Canal+, Antyradio

Angelina Kosiek Gazeta Wyborcza w Kielcach

Marcin Kowalczyk Fakt

Klaudia Kowalczyk Radio Nowy Świat

Jacek Kowalczyk Tygodnik Polityka

Paweł Kowalczyk Brzeg24.pl

Michał Kowalewski TVN24

Robert Kowalski OKO.press

Patrycja Kozak Bolec.Info

Maciej Kozielski Press.pl

Dariusz Koźlenko Dziennik Gazeta Prawna

Andrzej Krajewski Towarzystwo Dziennikarskie

Tomasz Kranowski emerytowany dziennikarz

Violetta Kraskowska Wydawnictwo Bauer

Leszek Kraskowski Reporterzy Online

Violetta Krasnowska Tygodnik Polityka

Michał Krasucki Radio ZET

Stanisław Krawczyk Magazyn Kontakt

Michał Krawiel WP.pl

Edward Krzemień OKO.press

Agnieszka Krzemińska Tygodnik Polityka

Marcin Krzemiński Radio TOK FM

Marek Książek Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Olsztyn

Waldemar Kuchanny Tygodnik NIE

Jarosław Kuisz Kultura Liberalna

Yacek Kuklewski Video-KOD

Jacek Kuklewski Video-KOD

Wojciech Kukliński Ekoszalin.pl

Magdalena Kulej Radio ZET

Waldemar Kumór dziennikarz

Natalia Kurcak redaktorka Kobiera Gazeta.pl

Jarosław Kurski Gazeta Wyborcza

Bożena Kuszela Portal Stargardzka.pl

Bożena Kuszela Stargradzka.pl

Wiesława Kusztal Superbrodnica.pl

Tomasz Kuzia Fakt.pl

Adrianna Kuzko Gazeta Wyborcza

Jan Kwasowski Gazeta Wyborcza

Mariusz Kwaśniewski dziennikarz radiowy z Poznania

Beata Kwiatkowska Radio 357

Adam Lach Press Club Polska

Jan Latała Gazeta Wyborcza

Karolina Leczkowska Radio ZET

Iwona Legędź Miesięcznik Strażak

Magdalena Lemańska Forbes.pl

Radosław Leniarski Gazeta Wyborcza

Zofia Leśniewska Tygodnik Polityka

Karolina Lewicka TOK FM

Marcin Lewicki Press Club Polska

Mateusz Ligęza Radio ZET

Małgorzata Linettej była dziennikarka Głos Wielkopolski,Poznań

Łukasz Lipiński Tygodnik Polityka

Agnieszka Lipka-Barnett Radio Nowy Świat

Marek Lis Portal nj25.pl , Nowiny Jeleniogórskie

Daniel Lis freelancer

Aleksandra Lubańska-Czubak Wysokie Obcasy

Andrzej Lubowski Studio Opinii

Paweł Ławiński Onet.pl

Bartosz Ławski Overdrive

Cezary Łazarewicz

Bernard Łętowski Bolec.Info

Dominik Łowicki Gazeta Wyborcza

Krzysztof Łoziński Studio Opinii, Towarzystwo Dziennikarskie

Łukasz Łukasiewicz Signs.pl

Marcin Łukawski Radio 357

Beata Łyżwa-Sokół freelancerka

Magdalena Mach Gazeta Wyborcza

Agnieszka Maciejewska dziennikarka

Beata Maciejewska Gazeta Wyborcza

Ksenia Maćczak-Szumska Radio Nowy Świat

Marcin Maj Onet.pl

Krzysztof Majak Onet

Janusz Majcherek publicysta

Mariusz Malinowski Video-KOD

Mikołaj Maluchnik OKO.press

Małgorzata Maniszewska emerytowana dziennikarka

Marcin Mann Radio Nowy Świat

Wojciech Mann Radio Nowy Świat

Andrzej M. Mańkowski portal PGO24.PL

Jaśmina Marczewska Onet

Marcin Marczewski Bolec.Info

Kazimierz Marczewski Bolec.Info

Jacek Marczewski Press Club Polska

Urszula Markowska Słupsk, Tramwaj Słupski

Andrzej Maślankiewicz Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Matuzik EUObserver

Marcin Maziarz Magazyn67.pl

Elżbieta Mazur Radio TOK FM

Natalia Mazur Gazeta Wyborcza

Wawrzyniec Mąkinia Radio Afera, Poznan

Wawrzyniec Mąkinia Radio Afera

Joanna Mąkosa Radio ZET

Jakub Medek Radio TOK FM

Klaudiusz Michalec Wirtualna Polska

Cezary Michalski publicysta

Małgorzata Mierzejewska emerytowana dziennkarka Telewizji Polskiej

Anna Mierzyńska OKO.press

Marek Mikołajczyk Wirtualna Polska

Bianka Mikołajewska WP.PL

Jarosław Mikołajewski Gazeta Wyborcza

Aldona Minorczyk-Cichy Trybuna Górnicza, nettg.pl

Weronika Mirowska prezeska Fundacji Grand Press

Marek Misiak freelancer

Bogdan Miś Towarzystwo Dziennikarskie

Patryk Miś Onet

Arkadiusz Miśta dziennikarz niezależny

Jerzy Modlinger Towarzystwo Dziennikarskie

Maciej Moraczewski Lomianki.Info

Andrzej Morozowski TVN24

Paweł Moskalewicz Dwutygodnik Forum

Maciej Moskwa fotoreporter

Aneta Mościcka dziennikarka prawna

Marcin Mroczko Onet.pl

Rafał Mrowicki Wirtualna Polska

Barbara Mrozińska-Badura Telewizja Toya

Konrad Mzyk Onet.pl

Małgorzata Nabel-Dybaś Radio Zachód

Piotr Najsztub Reset Obywatelski

Krzysztof Nakonieczny Onet

Jan Niebudek Radio Nowy Świat

Lech Nijakowski Kwartalnik Zdanie

Michał Nikodem TVN24

Jacek Nizinkiewicz Rzeczpospolita

Michał Nogaś Gazeta Wyborcza, Książki. Magazyn do Czytania, 8:10 Podcast Gazety Wyborczej

Ewa Nosarzewska Kultura Liberalna

Łukasz Nosarzewski Express Elblag

Zbigniew Noska Tygodnik Nowy, Piła

Leszek Nowacki Wiadomości Wrzesińskie

Włodzimierz Nowak OKO.press

Nina Nowakowska była dziennikarka Radia Merkury

Tadeusz Nowakowski Nowa Gazeta Polska, Sztokholm

Jerzy Nowicki Kurier Podlaski

Tomasz Nyczka Gazeta Wyborcza Poznań

Dorota Nygren Stowarzyszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego



Michał Ogórek Tygodnik Angora

Krystyna Okulewicz-Rabij agencja Press Photo

Daniel Olczykowski Onet

Andrzej Olejniczak Newsweek

Agnieszka Olejniczak Dziennik Łódzki

Monika Olejnik TVN

Kamil Olek Warszawa, grupa mediowa Iberion

Kamil Olek Świat Gwiazd

Grażyna Olewniczak Towarzystwo Dziennikarskie

Dominika Olszyna Onet

Szymon Opryszek reporter OKO.press

Jan Ordyński Towarzystwo Dziennikarskie

Grzegorz Osiecki Dziennik Gazeta Prawna

Jarosław Osowski Gazeta Wyborcza Stołeczna

Tomasz Otocki Przegląd Bałtycki

Adam Ozga Radio TOK FM

Piotr Pacewicz OKO.press

Paulina Pacuła OKO.press

Paweł Pacut Towarzystwo Dziennikarskie, b. dziennikarz TVP, b. działacz opozycji

Tomasz Pajączek Onet

Zbigniew Pakuła Kwartalnik Miasteczko Poznań

Dagmara Pakuła Onet

Marek Palczewski Tygodnik Angora

Patryk Pallus Wirtualnemedia.pl

Paweł Pałasz magazyn Lizard

Krzysztof Panasik emerytowany dziennikarz

Arkadiusz Panasiuk dziennikarz niezależny

Bartosz Panek Stowarzyszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego

Maria Pankowska OKO.press

Andrzej Papliński dziennikarz niezależny

Jacek Parol Studio Opinii, Towarzystwo Dziennikarskie

Waldemar Paś Gazeta Wyborcza

Bartosz Paturej Onet.pl

Katarzyna Pawlicka WP.pl

Roman Pawłowski OKO.press

Zbigniew Pendel Tygodnik Polityka

Remigiusz Pękala Tygodnik Fakty po Mitach

Maciej Piątek Portal ino.online

Agnieszka Zofia Piechowska Przegląd Piaseczyński

Szymon Piegza Onet.pl

Mateusz Pielka Eska.pl

Jolanta Pienkowska TVN24

Tomasz Pietraszak były redaktor TVP3 Bydgoszcz

Mikołaj Pietraszewski Radio ZET

Dominik Pinkowski Onet

Jan Piński Wieści24.pl

Magdalena Piotrowska-Grot artPAPIER

Bartłomiej Plewnia TVN24

Elizeusz Plichta Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Niemczech

Alina Pochwat-Cicha Polskie Radio Rzeszów S.A.

Artur Podgórski Tygodnik Polityka

Marcin Pomianowski były dziennikarz Głosu Wielkopolskiego

Natalia Poręba-Maj Onet.pl

Joanna Postrożna Onet

Remigiusz Półtorak WP.pl

Katarzyna Pruchnicka Radio357

Tadeusz Prusiński publicysta

Aleksandra Przybylska TVN24

Karol Przygoda Forum Media2

Sebastian Pypłcz Śląska Opinia

Piotr Pytlakowski Tygodnik Polityka

Aleksander Rabij agencja Press Photo

Piotr Rachtan Monitor Konstytucyjny (monitorkonstytucyjny.eu)

Tomasz Raczek Radio Nowy Świat

Ewa Raczyńska Onet

Michał Radkowski WP.pl

Ewa Ragan Onet

Filip Ratkowski Kwartalnik Zdanie

Tomasz Reich NowaWarszawa.pl

Paweł Piotr Reszka Gazeta Wyborcza

Paweł Reszka Tygodnik Polityka

Marcin Ręczmin Gazeta Wyborcza

Barbara Rogalska dawna dziennikarka TVP

Katarzyna Rogatka Gazeta Tygodniowa

Piotr Rogoziński Onet

Krzysztof Rojowski Portal Śląska Cieszyńskiego Ox.pl

Anna Rokicińska Radio Nowy ŚwiatDorota Roman Gazeta Wyborcza

Krystian Rosiński WP.pl

Magdalena Rosłaniec Zwierciadlo.pl

Dariusz Rostkowski dziennikarz niezależny

Marcin Rotkiewicz Tygodnik Polityka

Lena Rowicka Dziennik Płocki

Andrzej Rudke Radio 357

Ryszard Rudnik Czas na Opole

Paweł Rutkiewicz Forbes.pl

Elżbieta Rutkowska Dziennik Gazeta Prawna

Marcin Rybak Gazeta Wyborcza

Włodzimierz Rychliński Dziennik Łódzki

Magdalena Rzejak Tygodnik NIE

Jerzy Sadecki niezależny publicysta

Wojciech Sadurski publicysta

Grzegorz Sajór Radio 357, Press, Forbes Women

Piotr Salak Radio RMF FM

Michał Samul TVN24

Maciej Sandecki dziennikarz Gazeta Wyborcza Trójmiasto

Łukasz Sawala Radio ZET

Elżbieta Sawicka Towarzystwo Dziennikarskie

Janusz Schwertner Onet

Tomasz Sekielski Newsweek

Paweł Sękowski Kwartalnik Zdanie, Towarzystwo Dziennikarskie

Ewa Siedlecka Tygodnik Polityka

Dawid Siedzik WP.pl

Justyna Sielicka Gazeta Tygodniowa

Bartosz Sierpniowski roztocze.net

Dominika Sitnicka OKO.press

Paweł Sito Reset Obywatelski, Radiospacja

Jakub Sito Radio Chillizet

Paula Skalnicka Gazeta Wyborcza

Jan Skórzyński publicysta

Andrzej Skworz Press

Klaudiusz Slezak Radio Nowy Świat

Przemysław Sławiński Polsat News

Wojciech Słowakiewicz Kraków, wspinanie.pl

Martyna Słowik Miesięcznik Znak

Paweł Smoleński Agora

Aleksandra Sobczak Gazeta Wyborcza

Filip Sobczak redaktor naczelny Ototorun.pl

Leszek Sobieraj Tygodnik Twoje Tychy

Ryszard Socha Tygodnik Polityka

Mateusz Sosnowski TVN24

Maciej Stacherski Magazyn whiteMAD

Jakub Stachowiak Superwizjer TVN

Jan Stanisławski Onet

Andrzej Stankiewicz Onet.pl

Romuald Stankiewicz freelancer

Wojciech Stasiak freelancer

Piotr Stasiński Gazeta Wyborcza

Wiesław Stefaniak emeryt TVP

Joanna Stempień TVN24BIS

Paulina Stolarek - Marat WP.pl

Sabina Strózik artPAPIER

Joanna Strzałko reporterka, freelanserka

Patryk Strzałkowski Gazeta.pl

Krzysztof Strzelecki Tygodnik Siedlecki

Anna Stuligrosz - Biedak była redaktorka TVP Poznań

Donata Subbotko Gazeta Wyborcza

Justyna Suchecka TVN24

Łukasz Suda Radio Kolor 103 FM

Michał Szadkowski Newsweek

Michał Szała nowinylokalne.pl

Katarzyna Szatyłowicz Polsat News

Wojciech Szczapa Romanowski metropoliabydgoska.pl

Dominik Szczepański Gazeta.pl

Jarosław Szczepański publicysta

Agata Szczęśniak OKO.press

Agata Szczygielska-Jakubowska Gazeta Wyborcza Bydgoszcz

Mariusz Szczygieł Wydawnictwo Dowody

Paula Szewczyk Wysokie Obcasy

Mariusz Szmidka Portal Zawsze Pomorze

Jacek Szmidt Twój Styl

Izabela Szolc Tygodnik NIE

Marta Szostkiewicz freelancerka

Adam Szostkiewicz Tygodnik Polityka

Iwona Szpala Gazeta Wyborcza

Bartosz Szpojda Portal Bushandbiwak.pl

Andrzej Szramka Stowarzyszenie Dziennikarzy

Dariusz Szreter Portal Zawsze Pomorze

Przemysław Szubartowicz publicysta

Diana Szwajcer Onet

Jakub Szymanek portalspozywczy.pl

Konrad Szymański emerytowany dziennikarz

Jakub Szymczak OKO.press

Janusz Szymonik Katowice, Trybuna Górnicza , portal netTG.pl

Leszek Szymowski Tygodnik Angora, Dwutygodnik Najwyższy Czas, SzymowskiTV

Łukasz Śmierciak Magazyn miejski Opole i kropka

Joanna Śpiechowicz Onet.pl

Andrzej Świątek były dzienniarz Głos Wielkopolski Poznań

Aleksander Świeyskowski emerytowany dziennikarz TVP

Małgorzata Święchowicz Newsweek

Ryszard Tański Dwutygodnik Puls Powiatu

Jacek Taran Tygodnik Powszechny

Marcin Terlik Onet

Julia Theus OKO.press

Wojciech Tochman reporter

Władysław Tocki Kontakty

Juliusz Tomczuk Portal Brzeg.com.pl

Piotr Topoliński Radio Nowy Świat

Paweł Truszczyński Radio ZET

Krzysztof Tubilewicz Radio 357

Witold Turant publicysta

Monika Tutak-Goll Wysokie Obcasy

Marek Twaróg Press.pl

Eugeniusz Twaróg Puls Biznesu

Marcin Tyc Parcele, Historia Bez Cenzury

Dominik Uhlig Gazeta Wyborcza

Krzysztof Ulanowski dziennikarz niezależny

Jerzy Undro Press Club Polska

Mariusz Urbanek Tygodnik "Odra", Towarzystwo Dziennkarskie

Anna Wacławik-Orpik Radio TOK FM

Kuba Wajdzik portalmedialny.pl

Ewa Walas Gazeta.pl

Karolina Walczowska Onet

Weronika Waldon Onet

Paweł Walewski Tygodnik Polityka

Marcin Walter Radio Kolor

Monika Waluś Onet

Marcel Wandas OKO.press

Artur Warcholiński TVN24

Ryszard Warta były dziennikarz Nowości. Dziennika Toruńskiego

Diana Wawrzusiszyn Onet

Jakub Wątor Magazyn Spider’s Web+

Jakub Wencel Gazeta Wyborcza

Bartosz Węglarczyk Onet.pl

Mirosław Wieczorek News4Media

Bartosz Wieliński Gazeta Wyborcza

Dominika Wielowieyska Gazeta Wyborcza , TOK FM

Janusz Wiertel Towarzystwo Dziennikarskie

Judyta Wilgocka Gazeta Wyborcza

Michał Wilgocki Gazeta Wyborcza

Marcel Wilk Lwowek24.pl

Przemysław Wiszniewski Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Joanna Wiśniowska Gazeta Wyborcza

Piotr Witek TVN24

Mariusz Włoch Super Nowości, Rzeszów

Jarosław Włodarczyk Press Club Polska, International Association of Press Clubs

Paweł Wodniak FaktyOswiecim.pl

Zofia Wojciechowska dziennikarka niezależna

Grzegorz Wojciechowski Lewicowy Dolny Śląsk

Tomasz Wojciechowski Skiinfo.pl

Jakub Wojciechowski freelancer

Jakub Wojtaszczyk Magazyn Replika

Cezary Wojtczak Polskie Radio PiK

Marta Woźniak Gazeta Wyborcza

Karolina Wójcicka Dziennik Gazeta Prawna

Rafał Wójcik Gazeta Wyborcza

Aleksy Wójtowicz Warszawa, Magazyn Szum

Natalia Wrocławska Śląska Opinia

Piotr Wróbel Auto.dziennik.pl

Jakub Wróblewski Wiadomości Blisko Ciebie

Andrzej Wrzeszcz emerytowany dziennikarz

Grzegorz Wysocki Gazeta.pl

Marek Zaborski TV Toruń

Marcin Zaborski TVN24

Michał Zaczyński freelancer

Agnieszka Zagner Tygodnik Polityka

Sławomir Zagórski OKO.press

Maciej Zakrocki TOK FM

Wawrzyniec Zakrzewski Radio TOK FM

Aleksandra Zawisza-Wiatrowska Sieciowa Telewizja Obywatelska Video-KOD

Marta Zdzieborska Press

Edyta Zielińska-Dao Quy Gazeta Wyborcza

Robert Zieliński TVN24

Ewa Zielniewicz-Kaczmarek dziennikarka niezależna

Urszula Ziemska Onet.pl

Anna Zimny-Zając Medonet.pl

Katarzyna Ziółkowska-Dąbek radio Eska Śląsk

Piotr Zorć Radio TOK FM

Ernest Zozuń Radio 357

Anna Zych Trybuna Górnicza , nettg.pl

Adam Zys Magazyn whiteMAD

Paulina Zywar Onet

Krzysztof Zyzik Tygodnik O!Polska

Jacek Żakowski Tygodnik Polityka

Agnieszka Żądło Newsweek

Aleksandra Żelazińska Tygodnik Polityka

Małgorzata Żochowska Radio ZET

Tomasz Żółciak Dziennik Gazeta Prawna

Grzegorz Żurawiński emerytowany dziennikarz

Marcin Żyła Tygodnik Powszechny

Szymon Żyśko dziennikarz niezależny