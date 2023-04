Zełenski w Warszawie. Spotka się z Dudą i zwróci do Polaków i Ukraińców

Wołodymyr Zełenski przyleciał do Polski na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Po oficjalnym spotkaniu przemówi na Zamku Królewskim w Warszawie, ale dla ograniczonej liczby widzów. Reszta będzie mogła obejrzeć przemówienie prezydenta Ukrainy na telebimach.

To pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiego przywódcy w Polsce od wybuchu wojny. Zełenski przyleciał do naszego kraju już w grudniu, wracając z USA, ale o tamtej wizycie dowiedzieliśmy się dopiero po jego powrocie do Ukrainy.

Tym razem Wołodymyr Zełenski odwiedza Polskę z małżonką. Polska para prezydencka będzie ich witać osobiście. Pierwszym punktem wizyty jest rozmowa Zełenskiego z Dudą. Spotkają się też delegacje Polski i Ukrainy. Wieczorem zaś obaj prezydenci wygłoszą przemówienia na Zamku Królewskim w Warszawie. Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa prezydenci będą przemawiać na Zamku Królewskim, dla ograniczonej liczby widzów.



Następnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podpisane zostanie porozumienie uwzględniające udział polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy.

Duda i Zełenski będą rozmawiać o „drażliwych tematach”

„Rozmowy będą dotyczyły całego spektrum relacji polsko-ukraińskich, począwszy oczywiście od polityki bezpieczeństwa. Ukraina jest państwem napadniętym przez Federację Rosyjską, Ukraina dziś walczy o swoją niepodległość, ale walczy także o stabilność systemu czy architektury bezpieczeństwa, opartego o zasady prawa międzynarodowego” – wyjaśnił Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Poinformował, że w trakcie spotkania poruszone zostaną również „drażliwe tematy w relacjach polsko-ukraińskich”. Jakie? „Mówię tutaj o kwestiach historycznych. To, co dla Polski, dla Polaków w kontekście pamięci historycznej, szacunku historycznego ma bardzo duże znaczenie” – wyjaśnił. Szczegóły rozmów mamy poznać podczas wieczornej konferencji na Zamku Królewskim.

„Polacy są zaproszeni do udziału, tak samo jak Ukraińcy mieszkający w Polsce. Na placu Zamkowym będą ustawione telebimy, dzięki którym będzie można oglądać wystąpienie prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Andrzeja Dudy. Spodziewamy się, że wystąpienia będą miały charakter symboliczny, ale także historyczny” – przekazał szef prezydenckiego biura.

Dodał też, że panowie prezydenci „realizują swój program polityczny, panie prezydentowe swój odrębny program”. Ma on się koncentrować głównie na sytuacji uchodźców. „W trakcie jutrzejszego dnia będziemy na bieżąco informować, gdzie pierwsze damy udadzą się i jaki program będą realizować” – zapowiedział Przydacz.

Dalsza pomoc dla Ukrainy

Wizyta przywódcy Ukrainy została zapowiedziana w poniedziałek rano w porannej rozmowie w RMF FM. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej podkreślił, że wizyta będzie miała szczególny charakter. Przyrównał ją do wcześniejszych zagranicznych wizyt prezydenta Ukrainy w Londynie, Waszyngtonie, Paryżu i Brukseli, które odbywały się „w ciszy i tajemnicy” i były „czysto robocze”.

Zapytany, czy wśród tematów poruszanych z prezydentem Zełenskim będą także problemy z Ukraińskim zbożem, odpowiedział: „Ta agenda będzie pełna, rozmowy będą długie i szczegółowe, także dotyczące sytuacji w rolnictwie, bo tak jak wskazywano, to zboże przede wszystkim powinno być tranzytowane przez Polskę do polskich portów i wypływać w kierunku Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu”. Podkreślił też, że to Unia Europejska podjęła decyzję o liberalizacji ceł na zboże z Ukrainy.

Przydacz przypomniał też, że do Ukrainy dotarło już kilka polskich MiG-ów i podczas rozmowy prezydentów Dudy i Zełenskiego będzie mowa o przekazaniu dalszego wsparcia.