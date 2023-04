Zełenski w Warszawie. Spotkał się z premierem Morawieckim

Wołodymyr Zełenski przyleciał do Polski na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Po oficjalnym spotkaniu przemówi na Zamku Królewskim w Warszawie, ale dla ograniczonej liczby widzów. Reszta będzie mogła obejrzeć przemówienie prezydenta Ukrainy na telebimach.

To pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiego przywódcy w Polsce od wybuchu wojny. Zełenski przyleciał do naszego kraju już w grudniu, wracając z USA, ale o tamtej wizycie dowiedzieliśmy się dopiero po jego powrocie do Ukrainy.

Tym razem Wołodymyr Zełenski odwiedza Polskę z małżonką. Polska para prezydencka przywitała ich osobiście po godz. 11 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Następnie Duda z Zełenskim udali się na rozmowę w cztery oczy. Spotkają się też delegacje Polski i Ukrainy. Prezydent Ukrainy w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka został odznaczony Orderem Orła Białego, przekazała w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta. Opublikowała nagranie z momentu wręczenia najważniejszego orderu RP przez prezydenta Andrzeja Dudę.

„Nie ma żadnych wątpliwości, że jest pan człowiekiem absolutnie wyjątkowym. Spełnił pan misję zupełnie wyjątkową, której nikt nie mógł przewidzieć. Obserwujące pana służbę na rzecz ojczyzny trudno mi ukryć łzy wzruszenia” - mówił Duda do Zełeńskiego. I dodawał: „Nie porzuciłeś ani Ukrainy, ani swoich rodaków w najtrudniejszej sytuacji w jakiej znaleźliście się w historii Ukrainy. Wobec agresji, która miała zniszczyć wasze państwo, zniszczyć wasz naród. Prawdopodobnie miała też zniszczyć przyszłość naszej części Europy, a więc także i Polski”.

Zełeński mówił z kolei: „Pragnę podziękować w imieniu milionów Ukraińców, którzy znaleźli tu dom i mieszkają teraz w Polsce. Odczuwaliśmy pomoc przez cały okres, ale szczególnie odczuliśmy na początku tej wojny, gdy miasteczka, wsie przygraniczne otwierały dla Ukrainy domy. Mam nadzieję, że między Ukrainą, a Polską nie będzie granic politycznych, geograficznych, a co najważniejsze historycznych. Zrobimy to wszyscy dla naszych narodów. Dlatego powinniśmy jeszcze trochę po tej drodze przejść ramię w ramię”. Prezydent Ukrainy dodał też: „Wydaje się, że nigdy w historii nie było tak ciepłych stosunków między naszymi krajami i na takim fundamencie budowane są relacje naszych bliskich narodów”.

„Polska jest w tym momencie największym partnerem gospodarczym Ukrainy, mamy nadzieję, że tak będzie także w przyszłości. Wierzę, że kierunek zachodni aktywności gospodarczej Ukrainy będzie kontynuowany” – mówił prezydent Duda podczas późniejszej konferencji prasowej. Poinformował, że trwają prace nad nowym traktatem między oboma krajami. O kwestii przekazania Ukrainie samolotów MiG-29, powiedział: „Cztery zostały w ciągu ostatnich miesięcy przekazane do dyspozycji ukraińskich sił zbrojnych. Cztery kolejne są przekazywane teraz w ostatnim czasie, więc to w sumie osiem. Jesteśmy gotowi, mówiłem o tym panu prezydentowi, przekazać jeszcze sześć, które w tej chwili są w przygotowaniu w tym zakresie. Zakładamy, że mogłyby zostać przekazane w miarę w najbliższym czasie”.

Z kolei prezydent Zełenski zapowiedział, że ważne jest, by Polska była jednym z najważniejszym partnerów w odbudowie Ukrainy. Pytany o sytuację w Bachmucie, odpowiedział: „Sytuacja jest najtrudniejsza właśnie tam. Amunicji często jest za mało. Najważniejsze, że wróg nie kontroluje miasta”.

Następnie prezydent Ukrainy udał się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. „Na pewno będziemy poruszali temat zboża ukraińskiego i różnych artykułów rolnych” – zapowiadał wcześniej premier. Przypomnijmy: w dniu wizyty ukraińskiego prezydenta do dymisji podał się dotychczasowy minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

„Podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim omawiane są możliwości dalszego wsparcia Ukrainy w walce o wolność i bezpieczeństwo Europy oraz kwestie odbudowy zniszczeń wojennych i zaangażowania polskich firm w tym obszarze” – czytamy na Twitterze kancelarii premiera.

Wieczorem obaj prezydenci wygłoszą przemówienia. Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa prezydenci będą przemawiać na Zamku Królewskim dla ograniczonej liczby widzów.

Duda i Zełenski będą rozmawiać o „drażliwych tematach”

„Rozmowy będą dotyczyły całego spektrum relacji polsko-ukraińskich, począwszy oczywiście od polityki bezpieczeństwa. Ukraina jest państwem napadniętym przez Federację Rosyjską, Ukraina dziś walczy o swoją niepodległość, ale walczy także o stabilność systemu czy architektury bezpieczeństwa, opartego o zasady prawa międzynarodowego” – wyjaśniał rano Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Informował, że w trakcie spotkania poruszone zostaną również „drażliwe tematy w relacjach polsko-ukraińskich”. Jakie? „Mówię tutaj o kwestiach historycznych. To, co dla Polski, dla Polaków w kontekście pamięci historycznej, szacunku historycznego ma bardzo duże znaczenie” – wyjaśnił.

„Polacy są zaproszeni do udziału, tak samo jak Ukraińcy mieszkający w Polsce. Na placu Zamkowym będą ustawione telebimy, dzięki którym będzie można oglądać wystąpienie prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Andrzeja Dudy. Spodziewamy się, że wystąpienia będą miały charakter symboliczny, ale także historyczny” – przekazał szef prezydenckiego biura.

Dodał też, że panowie prezydenci „realizują swój program polityczny, panie prezydentowe swój odrębny program”. Ma on się koncentrować głównie na sytuacji uchodźców. „W trakcie jutrzejszego dnia będziemy na bieżąco informować, gdzie pierwsze damy udadzą się i jaki program będą realizować” – zapowiedział Przydacz.

Pierwsze damy spotkały się z ukraińskimi medykami szkolącymi się w polskich brygadach sił powietrznych z prowadzenia działań ewakuacyjnych. Ołena Zełenska zapowiedziała, że planowane są już kolejne inicjatywy realizowane wspólnie z rządem w Warszawie, takie jak szkolenia psychologów, psychiatrów i rehabilitantów medycznych.

„Wizyta w Polsce jest dla mnie niczym odwiedziny u serdecznych przyjaciół. Uważam tak nie tylko dlatego, że podzielamy z Polską te same wartości, ale również ze względu na nasze wspólne zaangażowanie na rzecz ratowania życia ludzi” – napisała na Twitterze.

