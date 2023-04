Kaczyński ogłosił zakaz wwozu do Polski zboża i żywności z Ukrainy. Jest rozporządzenie

Dopłaty do zboża, dopłaty do nawozów, powszechny skup oraz zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy do Polski – zapowiedział w sobotę Jarosław Kaczyński. Jeszcze tego samego popołudnia zostało podpisane i zaczęło obowiązywać rozporządzenie w tej sprawie. Zakaz wwozu zboża, cukru czy jaj ma obowiązywać do 30 czerwca.

To nie premier Mateusz Morawiecki, a prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował o decyzji rządu. – Podjęty zostanie powszechny skup zboża, które zalega w silosach, przy dopłacie, tak żeby minimalna cena wynosiła przynajmniej 1,4 tys. zł za tonę – mówił dziś podczas poświęconej rolnictwu konwencji PiS w miejscowości Łyse koło Ostrołęki. – To zapewnia, że rolnicy nie będą na tym tracić. Skup i dopłata. Jaka będzie jej wysokość, trudno powiedzieć, bo to rynek wyznaczy cenę, do której będzie trzeba dopłacić – tłumaczył lider PiS. Mówił też o utrzymaniu dopłat do nawozów dla rolników, a przede wszystkim – o zakazie wwozu towarów rolnych z Ukrainy na teren Polski. – Dzisiaj rząd podjął postanowienie o rozporządzeniu, które zakazuje przywożenia do Polski zboża, ale także dziesiątków innych rodzajów żywności – ogłosił Kaczyński. – Powiadomiliśmy już naszych przyjaciół ukraińskich o tych decyzjach i jesteśmy gotowi w każdej chwili podjąć rozmowy, żeby tę sprawę załatwić w postaci porozumienia międzypaństwowego, bo na razie mamy do czynienia de facto z embargiem na ukraińskie produkty – zauważył prezes.

Konkrety #DlaPolskiejWsi:

1⃣ Powszechny skup zboża,

2⃣ Tona zboża nie mniej niż 1400 zł z dopłatą,

3⃣ Dopłaty do nawozów,

4⃣ Zakaz wwozu produktów rolniczych z Ukrainy.#PolskaWieś pic.twitter.com/YxvBBGSRhJ — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) April 15, 2023

Premier Morawiecki przekonywał na konwencji, że to nie jego rząd – mimo wielomiesięcznej bezczynności – jest odpowiedzialny za kryzys na rynku rolnym. – Jest jedna osoba winna tego kryzysu, tą osobą jest Władimir Putin – mówił. Morawiecki doprecyzował także, że zgodę na dopłaty musi wpierw wyrazić Komisja Europejska, a mogą one wynieść 500 zł. Zapowiedział również podniesienie kwoty dopłat do paliwa rolniczego do 2 zł za litr. Na konwencji przemawiał także nowy minister rolnictwa Robert Telus. Mówił oczywiście, że koszty kryzysu musi ponieść cała Unia Europejska, a nie tylko polscy rolnicy.

Czytaj także: Zboże z Ukrainy? Spalić i po problemie

Co objęto zakazem przywozu z Ukrainy?

„Zgodnie z decyzją Rady Ministrów rozporządzenie ws. zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych zostało właśnie podpisane” – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda niedługo po wypowiedzi prezesa PiS.

Powstałe w porozumieniu z ministrem finansów i ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, a podpisane już w sobotnie popołudnie rozporządzenie ws. zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zgodnie z jego postanowieniami zakaz obejmuje następujące produkty:

zboża

cukier

susz paszowy

nasiona

chmiel

len i konopie

owoce i warzywa

produkty przetworzone z owoców i warzyw

wina

wołowina i cielęcina

mleko i przetwory mleczne

wieprzowina

baranina i kozina

jaja

mięso drobiowe

alkohol etylowy pochodzenia rolniczego

produkty pszczele

pozostałe produkty

Kołodziejczak: Jedynym rozwiązaniem są cła

Lider AgroUnii Michał Kołodziejczak krytykuje przedstawione przez Kaczyńskiego rozwiązania kryzysu zbożowego. – Wagony ze zbożem wjeżdżają i będą wjeżdżały do Polski jako tranzyt – twierdzi Kołodziejczak. I z polskich portów ukraińskie ziarna popłyną na rynki Niemiec czy Hiszpanii, tam, gdzie dotąd trafiało zboże z Polski. Według prezesa AgroUnii jedynym rozwiązaniem, które powstrzyma przed przejęciem zachodnich rynków przez tańsze zboża ukraińskie, jest wprowadzenie na nie cła.

Czytaj także: Na polach kiełkuje złość, protesty rolników rozlewają się po kraju. Władza nie wie, co robić

Na czym polega problem z ukraińskim zbożem

Trwający na polskim rynku rolnym kryzys ma swój początek w czerwcu ubiegłego roku, gdy decyzją Komisji Europejskiej zostały zniesione cła na ukraińskie zboża i inne produkty rolnicze. Kilka miesięcy wcześniej Ukrainę, „spichlerz Europy”, zaatakowała Rosja i – blokując jej porty – pozbawiła okupowany kraj zdolności wysyłania w świat jego najważniejszego produktu eksportowego: zboża. Produkowane na Ukrainie jego znaczne ilości – również z przeznaczeniem na rynki zachodnie, afrykańskie i Bliskiego Wschodu – potrzebowały nowych szlaków eksportowych. Jeden z najważniejszych miał biec przez Polskę.

Sprowadzane z Ukrainy do naszego kraju tanie zboże, często o tzw. wartości „technicznej”, miało więc trafiać do pogrążonych w kryzysie żywnościowym państw Afryki, a tymczasem zalało polski rynek i na nim utknęło. Stało się tak z powodu uporczywej bierności lekceważącego sytuację polskiego rządu – nie podjął on żadnych działań umożliwiających udrożnienie niewydolnych polskich portów, z których zwożone do Polski produkty rolne miały być wysyłane dalej. Ale to nie wszystko. Sytuację zaostrzyły namowy ówczesnego ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, który przekonywał polskich rolników, by wstrzymali się ze sprzedażą własnych plonów. Wywołało to masowe protesty polskich rolników, których zboża nie mogą konkurować cenowo z masowo sprowadzanymi bez ceł produktami ukraińskimi. Nie tylko zresztą cena przesądza o tym, że zbóż z nowych zbiorów od polskich rolników nikt nie kupi: kluczowy jest także problem z jego przechowywaniem. Zalegające w polskich silosach ukraińskie zboże sprawia, że polskiego nie ma zwyczajnie gdzie magazynować.