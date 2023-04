Kiełbasa za zboże

Rozporządzeniem ministra Waldemara Budy Polska zamknęła nasze, a więc unijne, granice przed ukraińską żywnością. To samo zrobiły Węgry. Zakaz obejmuje nie tylko zboże, ale też m.in. drób, jajka, owoce, a nawet miód. Ma to pomóc PiS odzyskać poparcie na wsi. Jarosław Kaczyński wściekłość rolników, którzy nie mogą drogo sprzedać zboża, zasypie pieniędzmi podatników. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych skupi od nich pszenicę po cenie nie niższej niż 1,4 tys. zł za tonę, mimo że obecna cena rynkowa wynosi ok. 900 zł. Jest niższa niż od razu po żniwach, bo spadły także ceny światowe. PiS da więcej. Różnicę pokryje budżet. Mało tego – rząd wyrówna straty nawet tym rolnikom, którzy swoje zboże już sprzedali za niższą cenę. Otwiera się nowe pole do przekrętów.

Decyzje Brukseli, która zdecydowała, że przedłuża o kolejny rok możliwość bezcłowego wjazdu do UE ukraińskiej żywności, mało prezesa obchodzą. Kaczyński stwierdził, że rozporządzenie rządu polskiego nie tylko jest ważniejsze od unijnego prawa, ale jest też w interesie… Ukrainy. Bo jeśli PiS przegra wybory, nowa władza z pewnością Ukrainie pomagać nie będzie. Na niedzielnej konwencji w Łysych koło Ostrołęki padło też dużo innych finansowych obietnic, których celem jest ułagodzenie rolników oraz przykrycie afery zbożowej.

Producenci zboża nie bardzo wierzą, aby obietnice prezesa zostały spełnione. Fakt, trudno w to uwierzyć. Nie z powodu wielkich kosztów finansowych ani obawy, że wypuszczenie na rynek kolejnych sum pustych pieniędzy przyspieszy tempo inflacji – tym PiS się nie przejmuje. Zakaz wjazdu ukraińskiej żywności, jeśli nawet polskie granice zostaną dla niej zamknięte, po prostu nie może być skuteczny. Inne kraje UE raczej nadal zezwolą na jej wjazd, zgodnie z dyspozycją Brukseli.