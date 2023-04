Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Niezwykły tekst Mariana Turskiego na 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim; jak postępować z osobami przewlekle chorymi, często nieuleczalnie; dlaczego Polki rezygnują z karmienia piersią; co może zrobić opozycja przy braku jednej listy; jak nas zmienia serialoza. To wybrane tematy z najnowszej „Polityki”, zapraszamy do lektury całego numeru.