Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

• Czy sztuczna inteligencja odbierze ludziom pracę, komu najszybciej, w jakich branżach, do czego się może przydać, a gdzie stanowić zagrożenie – to nowe, o nieznanych jeszcze skutkach zjawisko opisuje Edwin Bendyk, wątek ten pojawia się również w „Przypisach” Jerzego Baczyńskiego.

• Kto zastąpi Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa PiS, kiedy ten zrezygnuje ze swojej funkcji? Kto przejmie jego rolę lidera całej polskiej prawicy? I kiedy właściwie Kaczyński powinien odejść? To pytania, jakie we współpracy z pracownią Kantar Public zadaliśmy prawicowym wyborcom, bo tylko ich opinia ma dla prezesa PiS i innych polityków tej partii znaczenie. Wyniki dla niektórych ewentualnych sukcesorów pozytywne, dla innych niepokojące – sondaż i komentarz autorstwa Mariusza Janickiego w najnowszej „Polityce”.

• Czy rząd Morawieckiego poradzi sobie z kryzysem zbożowym, a PiS wyjdzie z trudnej politycznej sytuacji, co sądzą o tym wszystkim rolnicy i inni mieszkańcy wsi, jak wygląda tranzyt zboża i sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy? O tym w reportażu Norberta Frątczaka.

• Maciej Stuhr w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem mówi o polskiej polityce przed przełomowymi wyborami oraz o swoim ojcu.

• Co z tą polską lewicą, czy ma jeszcze szansę na zagranie w najwyższej partyjnej lidze, czy już zawsze będzie tylko dodatkiem do innych ugrupowań; co powoduje, że nie może się przebić – analizuje Rafał Kalukin.

• Kto ma największe szanse na wygranie najbliższych wyborów parlamentarnych, czym się różnią zdarzenia od politycznych procesów, jaka przyszłość czeka świat mediów – o tym w rozmowie Rafała Kalukina z Andrzejem Bobińskim, dyrektorem ośrodka analitycznego „Polityka Insight”, obchodzącego właśnie 10-lecie istnienia.