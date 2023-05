Mizerski na bis

Może Polki cieszyłyby się większą sympatią prezesa PiS i ministra edukacji, gdyby się bardziej kobieco ubierały, np. nie nosiły spodni.

Pod adresem Polek pada ze strony władzy wiele krytycznych uwag. Zarzuca się im, że chcą mieć coraz więcej praw, że zamiast rodzić dzieci, wolą „dawać w szyję” i robić kariery, oraz że wiele z nich uprawia seks dla przyjemności, odmawiając mężom współżycia, gdy nie mają na to ochoty. A gdy mąż próbuje wziąć je siłą, żeby także mieć trochę przyjemności, skarżą się policji na przemoc domową.

Nic dziwnego, że cierpliwość do Polek stracił nie tylko zdystansowany do kobiet Jarosław Kaczyński, ale nawet minister Czarnek, nieukrywający, że dwie najbardziej szanowane przez niego osoby – żona i Matka Boska – są kobietami. Niestety, większość pozostałych osób będących kobietami mocno go rozczarowuje, bo ogłupione przez liberalne media nie potrafią pojąć tego, co pojęły nawet prymitywne dziki – że prokreacja to podstawowa funkcja rodziny. I dlatego nie chcą rodzić albo rodzą późno, „a jak się rodzi pierwsze dziecko w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić?”. Najwyżej trójkę, czwórkę, a przecież potrzeby są o wiele większe.

Może Polki cieszyłyby się większą sympatią prezesa PiS i ministra edukacji, gdyby się bardziej kobieco ubierały, np. nie nosiły spodni. Prezes Kaczyński na razie nie mówił o tym na swoich spotkaniach z wyborcami, ale w jego zastępstwie temat podjęło Radio Niepokalanów, występując z inicjatywą „Maj w sukience dla Maryi”, której celem jest namówienie Polek do podkreślenia swojej religijności poprzez zdjęcie spodni.

„Sukienka to jedyny odpowiedni strój dla katoliczki” – zadecydowały kobiety biorące udział w audycji, apelując, aby w ten sposób „nasze ciała uczynić godną świątynią Pana. Tylko w sukience lub spódnicy Polka należycie oddaje cześć Bogu i Matce Boskiej, dlatego „zadbajmy o to, żeby w miesiącu poświęconym Niepokalanej nasz strój był także formą czci Matki Bożej, żeby był piękny, kobiecy i godny” – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej Radia Niepokalanów.