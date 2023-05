Ul Kaczyńskiego. Posłowie PiS pracują nad programem wyborczym

„Ul rusza” – zainicjował dwudniową konwencję Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie prezes partii. W trakcie wydarzenia o nazwie „Programowy Ul PiS” posłowie mają wypracować główne postulaty programowe na jesienne wybory parlamentarne.

Dwudniowe spotkanie otworzył prezes partii Jarosław Kaczyński. „Dobra polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego, dobre rządy to takie rządy, które służą wspólnocie narodowej i każdemu obywatelowi, niezależnie od tego, gdzie mieszka, kim jest, jakie ma poglądy, jak głosuje, jakie podejmuje w różnych sprawach życiowe decyzje” – tłumaczył. „I by to zrobić, jeśli chcemy, a chcemy i przez cały czas to robimy, próbować temu bardzo trudnemu wyzwaniu podołać, to musimy zwrócić się do tych ekspertów, którzy są najlepsi, którzy najlepiej wiedzą, czego naród i czego poszczególni jego członkowie, czego Polacy potrzebują, tzn. zwrócić się do społeczeństwa, do narodu, do Polaków” – zapowiedział prezes.

W kampanii wyborczej trzeba pracować, mówił Kaczyński. Symbolem pracy ma być ul – obecny w nazwie konwencji. „Potrzebujemy pracy, żeby trzymając się tego porównania, miodu (…) było jak najwięcej i co ważne, a może ważniejsze, żeby był dobry, bardzo dobry” – perorował prezes.

Kaczyński zapowiedział 10 paneli tematycznych konwencji. Trzy pierwsze mają być poświęcone sprawom gospodarczym (ogólny, rolnictwo i bezpieczeństwo energetyczne), pięć kwestiom społecznym (rodzina, zdrowie, polityka kulturalna, edukacja i sport) i wreszcie dwa ostatnie – politycznym (bezpieczeństwo i polityka zagraniczna. Panelom mają przewodzić czołowi politycy PiS i członkowie rządu: Mateusz Morawiecki, Robert Telus, Jacek Sasin, Beata Szydło, Adam Niedzielski, Piotr Gliński, Przemysław Czarnek, Piotr Bortniczuk, Mariusz Błaszczak i Zbigniew Rau, wezmą w nich udział także zaproszeni eksperci.

„Wiele uczyniliśmy w polityce społecznej i w innych aspektach ważnych dla państwa. Uczyniliśmy niezwykle dużo i tyle samo, a nawet więcej musimy zrobić przez kolejne 8 lat. Z tą wiarą otwieram nasze spotkanie. Ul rusza, do pracy!” – zakończył swoje wystąpienie.

Prezes PiS powoływał się na słowa Lecha Kaczyńskiego o potrzebie „nowego patriotyzmu”, który jego zdaniem powinien się opierać na trzech filarach: suwerenności, wolności i równości. Najwięcej mówił o tej ostatniej, jej przejawem powinna być „równość Polaków, równość regionów, równość miasto-wieś, równość przed sądami i administracją”. Według Kaczyńskiego Polska realizująca te zasady musi być silna gospodarczo, militarnie i duchowo, czyli moralnie. Zdaniem prezesa PiS dowodem na siłę Polski była odporność na wyzwania: „epidemii, wojny i putininflacji”. Jego zdaniem, gdyby w ciągu ostatnich ośmiu lat to opozycja była u władzy, to byłoby „pozamiatane, a nawet zburzone”.

Według prezesa PiS „siła duchowa ma w Polsce zaciekłych przeciwników, którzy zaciekle walczą o to, żeby się rozpadała”. Kaczyński twierdził, że pod rządami jego partii doszło w Polsce do „naprawy demokracji” jako systemu prawdziwie konkurencyjnego. Ocenił rządy poprzedników z PO-PSL po 2007 r. jako „osiem zmarnowanych lat”. Co ciekawe, w jego przemowie kilka razy powracała perspektywa kolejnych ośmiu lat rządów PiS. W tym czasie Polska „w bardzo optymistycznym wariancie” miałaby np. dogonić unijną średnią, jeśli chodzi o poziom życia – Hiszpanię i Włochy, a być może i Francję.

Kaczyński przyznał, że nie wszystkie wcześniejsze obietnice PiS zostały spełnione, jako przykłady podał budownictwo mieszkaniowe i niedokonaną odbudowę zamków Kazimierza Wielkiego, którą miała mu wytykać „komercyjna telewizja”. „W tych warunkach, które były, to naprawdę uczyniliśmy niezwykle dużo i tyle samo musimy uczynić, a nawet więcej w ciągu następnych ośmiu lat” – stwierdził prezes PiS.

Kolejny programowy krok PiS

Szef sztabu, europoseł Tomasz Poręba podkreślał przed konwencją, że nazwa wydarzenia nie jest przypadkowa: „Z badań socjologicznych wynika, że jedną z głównych zalet PiS w oczach Polaków jest pracowitość. Sądzi tak również wielu wyborców opozycji. Dlatego w najbliższy weekend czeka nas intensywna praca w ulu” – mówił PAP.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślał z kolei, że sobotnio-niedzielna debata to kontynuacja prac nad programem, które PiS rozpoczął kilkanaście tygodni temu spotkaniami z wyborcami pod hasłem „Przyszłość to Polska”. „Polacy to nasi eksperci programowi. Rozmawialiśmy z nimi podczas setek spotkań. W sobotę i niedzielę, w »Ulu Programowym« będziemy pracować nad pomysłami, które są efektem rozmów z Polakami” – mówił PAP.

