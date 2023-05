Z ostatniej strony

Szef KRRiT Maciej Świrski wziął się za aktywne zwalczanie mediów krytycznych wobec władzy, takich jak TVN czy TOK FM. W „Angorze” Marek Palczewski przypomina: „Sam nazwał się kiedyś talibem, bo – tu zacytuję jego wypowiedź – »tak jak prawdziwi talibowie jestem przywiązany do mojej wiary i tradycji, fundamentu polskiej cywilizacji. Innej drogi jak radykalizm religijny nie ma. Trzeba być gorącym jak rozgrzany do czerwoności miecz«”. Nie sposób mu nie wierzyć, rzeczywiście gada jak poparzony.

Czego najnowszym przykładem jest wypowiedź Świrskiego dla „Sieci”: „Telewizja Polska, w tym jej pion informacyjny i publicystyczny, dobrze wypełnia swoje zadania. Pełni misję w pełnym tego słowa znaczeniu, bo uzupełnia dramatyczne braki mediów komercyjnych. Gdyby nie TVP Info, Polacy nie mogliby się dowiedzieć o wielu ważnych faktach, jak stan budżetu, wysiłek modernizacyjny w Wojsku Polskim, inwestycje w polską infrastrukturę”. Doprawdy?

Prof. Jan Zielonka „Plus Minus” o wspólnocie narodowej: „Jeżeli jesteśmy tak ważną wspólnotą, to czemu ludzie są tak podzieleni, dlaczego Polacy nie chcą ze sobą rozmawiać? Co to za wspólnota, gdzie ludzie się nienawidzą, nie potrafią się porozumieć. (…) Jak oglądam telewizję rządową, to mam wrażenie, że jesteśmy na wojnie z Niemcami, a nie Rosją. Czy taka jest polska racja stanu? Nie widzę narodowej zgody odnośnie do UE. Nawet kształt sojuszu z Ukrainą jest dziś polem wewnętrznych konfliktów. Strach przed zewnętrznym zagrożeniem nie zawsze łączy naród”.

O zamieszaniu po odkryciu rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą Jacek Nizinkiewicz w „Rzeczpospolitej”: „Nie jest normalną sytuacja, gdy rządzący, którzy mają stać na czele bezpieczeństwa narodowego, tłumaczą, że oni nie wiedzieli, bo im generał nie powiedział, a takie było tłumaczenie Mariusza Błaszczaka.